LES PORTES PAPILLON DE LA DELOREAN REVIENNENT APRÈS 40 ANS D'EXISTENCE

DeLorean Motors Reimagined présente l'Alpha5 au concours d'élégance de Pebble Beach

PEBBLE BEACH, Californie, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- L'Alpha5 de DeLorean Motors Reimagined est entrée en scène aujourd'hui lors du 71e Concours d'Elegance de Pebble Beach, la première célébration mondiale de l'automobile.

Ce coupé élégant est une une déclinaison de DeLorean, l'une des marques les plus emblématiques au monde, et a été inspiré par l'ADN de ses célèbres prédécesseurs, la DMC-12 et la DMC-24.

Conçu en partenariat avec Italdesign, le véhicule 2+2 entièrement électrique conserve ses portes papillon, sa lunette arrière à lamelles classique et ses feux arrière à trois couches. Le processus de conception comprenait également l'utilisation d'archives non exploitées et de représentations du design automobile des 40 dernières années pour développer trois véhicules conceptuels générationnels qui précèdent l'Alpha5. Ces véhicules générationnels comprennent le roadster Alpha2 de 1996, la berline de luxe Alpha3 de 2006 et le SUV Alpha4 fonctionnant à l'hydrogène de 2013.

« Notre objectif était de faire le lien entre le passé et la futur nous avons donc produit des déclinaisons de la DMC-12 qui auraient été des icônes à leur époque pour créer la prochaine génération de véhicules, à commencer par l'Alpha5 », a déclaré Joost de Vries, directeur général de DeLorean Motors Reimagined.

En plus de dévoiler l'Alpha5, DeLorean Motors Reimagined a présenté les trois prototypes au Concours d'élégance de Pebble Beach.

L'Alpha5 permet d'atteindre 60 mph (96,56 km/h) en 2,99 secondes et une vitesse de pointe prévue de 155 mph (249,45 km/h). Le véhicule à transmission intégrale offre une expérience de conduite exceptionnelle avec une suspension adaptative multimode, une tenue de route dynamique et une autonomie estimée à 300 miles avec une batterie de 100 kWh.

Des lignes épurées, de grosses roues et des feux fins sont le reflet de la nature rebelle de la marque emblématique.

Le design intérieur du véhicule et la technologie haute performance sont centrés sur l'homme et créent un environnement qui suscite l'intérêt du conducteur et la passion de la conduite, notamment en resserrant les liens entre le conducteur et ses proches.

« Le Concours d'Elégance de Pebble Beach, l'un des événements les plus importants au monde, est une étape importante pour l'avenir de DeLorean Motors Reimagined, et nous sommes heureux de participer à l'événement de cette année pour présenter l'Alpha5 et ses prédécesseurs », a ajouté Troy Beetz, directeur du marketing chez DeLorean Motors Reimagined.

L'Alpha5 est attendu sur les routes en 2024. Les détails sur les modalités d'achat seront annoncés prochainement. Pour plus d'informations, consultez le site delorean.com/reserve.

Outre le partenariat de l'entreprise avec Italdesign, le soutien de Cambridge Audio, NFTIQ, Genesis Marketing, Michelin, Mattel, MotorTrend, l'artiste Kelcey Fisher et Uli's Gelato ont été déterminants dans le parcours qui a conduit à Pebble Beach.

À propos de DeLorean Motors Reimagined

DeLorean Motors Reimagined est une marque de mobilité à énergie nouvelle avec des racines historiques en matière de design iconique rebelle. Après quatre générations d'évolution, DeLorean se lance dans son avenir et dévoile un véhicule électrique en 2022, l'Alpha5. Ses véhicules et leur technologie créent un environnement qui suscite l'intérêt du conducteur et la passion de la conduite, redéfinissant ainsi la signification du luxe. Pour en savoir plus sur l'entreprise, ses nouveautés et ses véhicules, rendez-vous sur delorean.com.

