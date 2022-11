Les premiers chargeurs à stockage d'énergie de XCharge arrive à Hambourg

HAMBOURG, Allemagne, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le premier lot du chargeur de stockage d'énergie Net Zero Series (NZS) de XCharge devrait arriver à Hambourg avant Noël, et sera expédié plus tard aux clients finaux en Europe, seulement 6 mois après son lancement officiel. La nouvelle ligne de production intègre des chargeurs de véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts de construction, d'améliorer la stabilité du réseau et de fournir une alimentation électrique continue en cas de panne temporaire.

Avec une batterie d'une capacité de 233 kWh (extensible à 466 kWh) et une puissance pouvant atteindre 210 kW pour la recharge simultanée de deux véhicules en moins de 30 minutes, NZS propose un système innovant de câbles rétractables, des communications 4G, une nouvelle mise à niveau modulaire et un système de gestion intelligente de l'énergie pour faire progresser la fiabilité et la résilience énergétiques en Europe.

Faciliter le stockage alternatif de l'énergie

Le nouveau chargeur NZS se distingue par la capacité de sa batterie, car le stockage de l'énergie est à l'honneur en ce moment critique en Europe. Dans le contexte de l'augmentation des prix de l'énergie, la Commission Européenne appelle à une série d'actions pour stabiliser l'approvisionnement en énergie et se concentrer sur la numérisation du système énergétique, y compris les systèmes de gestion intelligente de l'énergie[1]

Afin de répondre à la demande croissante d'électricité sans surcharger le réseau, XCharge peut aujourd'hui fournir des solutions pour résoudre ce problème particulier en déployant des NZS à travers l'Europe. Le chargeur permet aux exploitants de points de charge (CPO) de s'alimenter pendant les heures creuses, et d'être préparés à une consommation élevée et ainsi éviter une saturation du réseau. Et pendant les heures de pointe (ou pics), les voitures peuvent être chargées à partir d'une batterie de stockage plutôt que du réseau, ou à partir d'une combinaison de la batterie et du réseau.

De même, la Grande-Bretagne est également confrontée à des nouveaux défis énergétiques cet hiver. Le National Grid a prévenu que le système électrique instable pourrait imposer des coupures de courant en janvier et février, en raison de la pénurie d'énergie éolienne et de la restriction des importations d'énergie en provenance de France, de Belgique et des Pays-Bas, etc.[2] Le mode Réserve d'énergie de NZS atténue facilement les risques en restaurant une certaine quantité d'énergie dans les batteries pour prévenir les situations d'urgence.

Chargement rapide comme toujours

Bien que l'équilibre entre la puissance et le système de stockage d'énergie soit le point central du NZS, comme pour les autres chargeurs DC de XCharge, la vitesse de charge et l'expérience de l'utilisateur final restent au cœur de la conception.

Les véhicules électriques sont désormais de plus en plus capables de se charger à des niveaux de puissance élevés et nécessitent une puissance de sortie plus importante (en itinérance principalement), ce qui fait de l'allongement du temps de charge le point sensible. Le NZS est capable de charger un seul véhicule connecté de 210 kw en 20 minutes environ, de 10 à 80 % du SOC. De plus, il permet une recharge simultanée avec deux véhicules connectés.

Permettre une installation facile pour les CPO

L'une des principales préoccupations des CPO est le temps considérable qui s'écoule entre le dépôt de la demande de raccordement au réseau et d'extension et le moment où la station de recharge est en service et opérationnelle. La durée peut varier de 6 mois à 3 ans selon les pays, mais en utilisant NZS, avec la prise industrielle standard de 30/60 kW pour une connexion au réseau plus facile et ne nécessitant pas de génie civil, la plupart des CPO ne seront plus gênés par ce processus long et coûteux.

En tant que start-up innovante, le déploiement de XCharge NZS en Europe apporte des solutions puissantes au secteur des VE et révèle sa mission d'atteindre les objectifs en matière d'émissions. Le NZS contribuera à redéfinir l'avenir de la recharge des VE en offrant un moyen de recharger les VE de manière durable et fiable face à la demande croissante du réseau.

Notes aux éditeurs :

1. https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/action-and-measures-energy-prices_en

2. https://www.ft.com/content/d31fbbd6-8325-43b7-94e4-29101cfe6045

À propos de la série Net Zero

Net Zero Series offre la synergie du stockage de l'énergie et de l'expérience de la recharge rapide pour façonner l'avenir de la transition vers la neutralité carbone. Conçue avec l'essence de XCHARGE, cette technologie disruptive applique une mise à niveau modulaire entièrement nouvelle et un système logiciel intelligent pour l'ensemble du marché de l'E-mobilité. Il s'agit d'un chargeur haute puissance monobloc au design novateur, doté d'un écran tactile de 19 pouces et équipé d'une batterie lithium-ion à refroidissement liquide pouvant stocker jusqu'à 233 kWh/466 kWh d'électricité. Avec une puissance de sortie de 210 kW, il peut prendre en charge jusqu'à deux véhicules à la fois et s'adapte parfaitement à la plupart des parcs de stationnement.

À propos de XCharge

XCharge est l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge intelligente à haute puissance. De la conception à la recherche et au développement, de la fabrication à la vente, des solutions à la maintenance, XCharge s'efforce de fournir une capacité de recharge aux sociétés d'énergie, aux exploitants de parcs de véhicules et aux exploitants de parcs de stationnement du monde entier. Nous appliquons le système « Hardware + Software » pour faire une réelle différence dans l'expérience de recharge des VE. XCharge a évolué à partir de l'idée d'aider notre client à maximiser les revenus de la recharge, tout en minimisant les coûts de maintenance. Nous préparons nos clients à une transformation à faible émission de carbone et nous les incitons à développer leurs activités. Avec nos partenaires, nous sommes présents dans plus de 25 pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web :

