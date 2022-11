Les premiers écouteurs lumineux au monde, les GPods de HHOGene, ont suscité l'admiration du marché

HONG KONG, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les véritables écouteurs Bluetooth sans fil sont devenus un élément essentiel de notre vie quotidienne. La recherche de la qualité sonore est fréquente, mais celle d'écouteurs lumineux est rare et n'a jamais été réalisée auparavant. Les GPods de HHOGene sont de « nouveaux accessoires » uniques qui redéfinissent les écouteurs. En utilisant pour la première fois la technologie numérique, les premiers écouteurs lumineux au monde ont été créés et offrent 300 000 combinaisons de couleurs pour que vous puissiez vous exprimer. Désormais, les écouteurs ne sont plus des outils, mais plutôt un accessoire de mode, comme des boucles d'oreilles, qui permettent à chacun de manifester son individualité. Les GPods ont été commercialisés à l'échelle mondiale le 1er novembre à 9 heures (EST).

Au début du mois de mai, HHOGene avait déjà lancé une campagne de financement participatif sur Indiegogo et obtenu 50 000 dollars en moins d'une heure et demie, devenant ainsi le succès du jour. À l'heure actuelle, toutes les livraisons de produits sont terminées et les écouteurs ont reçu des retours positifs dans le monde entier. Les clients sont impressionnés par les effets lumineux et l'application « HHOGene » :

« Trop cool ! La qualité sonore est aussi très bonne, meilleure que celle d'Apple ! » - De la part d'un Youtubeur spécialisé dans la technologie avec 300 000 followers

« Le produit a l'air plutôt cool. » - De la part d'un Youtubeur spécialisé dans la technologie avec plusieurs millions d'abonnés

« J'adore les GPods, le son est de très bonne qualité et je peux choisir les couleurs en fonction de mon humeur et de mes vêtements » - De la part d'un utilisateur américain

« Avec des écouteurs lumineux aussi cool, pourquoi aurais-je besoin de boucles d'oreilles ? » - De la part d'une jolie admiratrice

Qu'est-ce qui différencie les GPods ?

1. Contrôle numérique de la lumière

Grâce à l'application « HHOGene » que la société a elle-même développée et à la puce intégrée dans les écouteurs, les GPods peuvent réaliser plus de 300 000 combinaisons de couleurs et activer quatre modes d'éclairage : ondulation, impulsion, lumière vive et respiration. Vous pouvez bénéficier de la visualisation audio avec des ondes sonores colorées qui bondissent de haut en bas lorsque vous écoutez votre musique préférée.

2. Capture des couleurs de vos photos

Vous pouvez utiliser l'application « HHOGene » pour tester la fonction de capture des couleurs de vos photos. Prenez une photo ou sélectionnez-en une dans votre album, puis l'algorithme capturera ses couleurs et les restituera sur les écouteurs. Vous pouvez définir vos propres couleurs.

3. Coques GPods détachables personnalisées

Pourriez-vous vous contenter de porter chaque jour la même paire d'écouteurs ? Bien sûr que non !

GPods utilise de manière créative la solution de clipsage des écouteurs et a créé des coques GPods personnalisables pour un affichage personnalisé, qui vous procure un sentiment de fraîcheur différent et rend le port des GPods plus original. Vous pouvez changer de coque à tout moment !

GPods est le premier produit de HHOGene, une marque technologique phare de HHO Inc. fondée par M. Chen Hang, ancien vice-président d'Alibaba et PDG de l'application DingTalk qui a servi plus de 17 millions de sociétés et 500 millions d'utilisateurs.

HHOGene croit fermement que l'existence de chacun est unique. Peu importe où vous vous trouvez, vous avez une « lumière ». Tout comme GPods, osez briller.

Site officiel : https://www.hhogene.com/

Contact pour les médias : [email protected]

Contact commercial : [email protected]

