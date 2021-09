Les préparatifs du tourisme sont lancés : de nouvelles aventures vous attendent aux Philippines

Les Philippines seront prêtes pour la réouverture du monde avec de nouvelles attractions, et plus encore. La secrétaire au tourisme, Bernadette Romulo-Puyat, a annoncé : « Nos préparatifs pour les voyageurs comprennent des circuits récemment développés avec de nouvelles activités, destinations et attractions touristiques passionnantes qui ont été développées dans nos régions. Nos salariés du secteur touristique reçoivent également une formation sur les protocoles améliorés en matière de santé et d'hygiène, et les établissements touristiques ont également mis en œuvre des mesures de protection dans leurs locaux pour protéger leurs invités et leurs employés. »

En date de la première semaine de septembre, 51 pour cent des salariés du secteur touristique sont vaccinés dans tout le pays. Dans la capitale animée du Grand Manille, 99 % des salariés du secteur touristique des hôtels et des établissements d'hébergement accrédités par le DOT ont reçu leur vaccin anti-Covid, ainsi que 94 % des salariés du secteur touristique dans les restaurants accrédités.

Un nouvel aéroport de classe mondiale vous attend

Le nouveau terminal de l'aéroport international Clark a également été récemment inauguré à Pampanga. Cette merveille de l'architecture philippine moderne, qui est inspirée des versants du Mt. Arayat et de la lanterne de Noël philippine, offrira des services de transport aérien rapides, sûrs et efficaces, tels que l'autocontrôle et le dépôt des sacs sans contact, un système de guidage visuel avancé de l'amarrage et même un système de commande sans contact pour les repas avant le vol. En tant que « porte d'entrée vers le Nord », il contribuera à stimuler la reprise touristique en élargissant la connectivité vers diverses destinations locales.

Le ministère du tourisme s'est également vu décerner le label SafeTravels par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) pour avoir adopté des « protocoles mondiaux standardisés en matière de santé et d'hygiène » qui garantiront la sécurité des voyageurs pendant la pandémie de la Covid-19. SafeTravels est le label d'approbation attribué par l'organisation internationale pour certifier le respect de ses normes sanitaires mondiales afin de garantir la sécurité des voyages.

Les entreprises admissibles, comme les hôtels, les compagnies aériennes, les restaurants, les voyagistes, les attractions, les transports et les aéroports, utiliseront ce label comme garantie de conformité aux protocoles de santé et de sécurité exigés par le WTTC, une organisation internationale représentant les dirigeants de l'industrie mondiale du tourisme et des voyages.

À ce titre, le ministère a également intensifié l'accréditation des établissements, en continuant leur inspection et évaluation approfondies, afin de s'assurer que seuls ceux accrédités auprès du ministère du tourisme sont autorisés à ouvrir et à recevoir des invités, s'ils adhèrent aux protocoles normalisés internationaux en matière de sécurité, d'hygiène, et de santé.

Le gouvernement des Philippines, par l'intermédiaire de son groupe de travail interinstitutions pour la gestion des maladies infectieuses émergentes (IATF), actualise constamment ses protocoles pour protéger les Philippins et les ressortissants étrangers qui se rendent aux Philippines.

Des aventures excitantes et passionnantes n'attendent que vous

Bien que les voyages internationaux aux Philippines soient toujours limités, les voyages intérieurs ont repris depuis le deuxième semestre de l'année dernière. Avec de grands espaces disponibles pour des myriades d'aventures et une formation intensive pour les membres de l'industrie hôtelière, les Philippines veulent offrir une expérience sûre et sympathique pour les voyageurs. Les touristes peuvent profiter d'une variété d'escapades du Nord au Sud, maintenant plus accessibles grâce à de nouvelles infrastructures améliorées, telles que les aéroports régionaux et les routes reliant les belles îles et leurs expériences uniques.

Aux Philippines, les voyageurs peuvent découvrir et profiter d'une variété de destinations qui offrent un ensemble distinct d'activités et de circuits touristiques. Les belles plages sont prolongées d'un paradis sous-marin, offrant une palette de couleurs d'une vie marine diversifiée. Sur terre, les chaînes de montagnes attirent les explorateurs avec des forêts et sentiers luxuriants qui mènent à des cascades et des rapides à couper le souffle. Goûtez aux cuisines locales en accompagnant vos aventures de repas copieux mijotés par vos hôtes, des cuisiniers ou chefs, qui seront les premiers à vous accueillir de la salutation philippine par excellence, « Avez-vous mangé ? ».

Préparez-vous à faire tout ce que vous avez prévu de faire en voyage avec ces destinations qui vous attendent pour votre prochaine visite au paradis tropical :

Laissez monter l'adrénaline : Central Visayas est parfait pour les aventures, avec sa belle combinaison de montagnes et de plages. Ici, on peut parcourir les sentiers du pic Osmena et être récompensé d'une vue à couper le souffle et d'une baignade rafraîchissante aux chutes Kawasan. Les célèbres Chocolate Hills peuvent être aperçues d'une terrasse à Carmen, Bohol, ou d'une « tyrolienne surf » au Chocolate Hills Adventure Park qui offre une vue aérienne des collines à 70 mètres de haut.

Le tourisme peut également se faire sur deux roues, avec la caravane de pèlerinage MoTOURismo, développée pour encourager les amateurs de moto à explorer les routes ouvertes de la région, avec un itinéraire pittoresque qui traverse Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela et Cagayan et qui se termine dans le pittoresque Aquaduct Pagudpud, Ilocos Norte. À Davao, il est possible de faire du vélo en étant suspendu en plein air ou d'essayer la balançoire à l'Eden Nature Park and Mountain Resort.

Détendez-vous sur les plages : Dirigez-vous vers les plages du groupe des îles Calaguas en Camarines Norte, avec leurs sables blancs poudreux, leurs eaux cristallines et leurs ressources naturelles préservées. Ce cadre immaculé encadre des couchers de soleil inoubliables et des nuits sereines sous les étoiles.

Cette région se vante également du groupe d'îles de Mercedes, aux eaux turquoise et à la tranquillité loin de l'animation de la ville, qui promet de belles aventures d'île en île. L'île de Caramoan est la pépite de la région : elle s'enorgueillit d'une forêt calcaire de 4 000 hectares dotée d'une riche diversité de faune et de flore en plus de ses parfaites plages de sable blanc, de lacs sereins, de grottes profondes, criques et riche vie marine qui en font un endroit idéal pour les amateurs de plongée.

Boracay, l'une des plus belles plages au monde, est également prête à accueillir de nouveau ses visiteurs. Ses plages ont été réhabilitées pour préserver leur beauté naturelle de sable blanc poudré et d'eaux bleues claires.

Palawan, connue comme la dernière frontière écologique de la nature, cache criques et grottes. Le récif de Tubbataha, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et sanctuaire de plus de 600 espèces de poissons et plusieurs espèces de requins, de baleines et de dauphins, ainsi que Coron Bay, site de nombreux naufrages de la Seconde Guerre mondiale, sauront ravir les férus d'aventures sous-marines. Il y a une multitude de plages à choisir et d'aventures insulaires à vivre, de l'incroyable El Nido à la pittoresque Coron, mais vous pouvez aussi choisir une excursion en bateau passionnante sur la rivière souterraine Puerto Princesa, qui a été élue comme l'une des sept nouvelles merveilles de la nature.

Pour satisfaire leur besoin d'aventures aquatiques, les touristes peuvent visiter Surigao del Sur, qui brille de ses attractions telles que les chutes Tinuy-an à plusieurs niveaux dans la ville de Bislig, au système de grottes sous-marines de la rivière enchantée Hinatuan. L'île de Siargao est également célèbre pour sa vie insulaire idyllique et ses vagues en tonneaux qui attirent les surfeurs du monde entier.

La province de Batangas est également un repaire d'amateurs de plage, avec les eaux bleues de Nasugbu, Calatagan, et les villes de San Juan sont à seulement une courte distance en voiture de Manille.

Partez pour un voyage gastronomique : Les Philippines abritent diverses cuisines transmises de génération en génération de cuisiniers qui utilisent les ingrédients récoltés dans leur région. Certains restaurants servent des aliments locaux aux gourmands, étant donné que l'industrie agroalimentaire et des boissons du pays continue à développer une cuisine de très haute qualité utilisant des produits locaux.

Comme le pays est entouré d'eau, les fruits de mer sont toujours frais, et grâce aux fermes rurales, les fruits tropicaux sont en abondance toute l'année. Des circuits Eco et Agri sont disponibles pour amener les voyageurs à la source de la production alimentaire, des mangroves et des communautés de pêcheurs sur les îles aux fermes qui cultivent des produits locaux adaptés au climat.

Les visiteurs n'ont pas besoin de voyager loin pour profiter des Philippines dans leur assiette. Manille offre des délices culinaires cosmopolites, avec de nombreux plats régionaux bien représentés par les chefs locaux dans les nombreux restaurants proposés. Les gourmets désireux de découvrir une authentique cuisine philippine de la ferme à la table peuvent se réjouir des expériences culinaires à Bohol, qui comprennent une visite à une ferme apicole, un jardin de fraises, une maison du champignon et un déjeuner sous forme de buffet flottant en promenade en bateau de la rivière Loboc où les clients sont encouragés à manger avec leurs mains, style philippin.

Rapprochez-vous de la nature : Aux Philippines, les merveilles écologiques abondent et vous pouvez profiter de la faune et la flore endémiques en vous rendant sur des sites tels que le projet Tortue à La Union, la mangrove Barubaybay Eco et la conservation marine en Samar du Nord, et des visites d'observation ornithologiques à Ilocos Norte. Avec son climat de montagne frais, Baguio invite les visiteurs à explorer ses parcs publics accessibles à pied ou à aller cueillir des fraises à La Trinidad.

Plongez dans l'histoire et la culture : Le pays des Philippines est riche en histoire et en traditions et certaines destinations touristiques permettent de rapprocher les voyageurs de ces traditions. La ville de Cebu, la plus ancienne ville du pays, possède plusieurs reliques qui la relient à son riche patrimoine, dont la figure des Sto, vieille de 500 ans. Nino de Cebu a été présenté comme un cadeau de la part des premiers explorateurs espagnols, menés par le portugais Ferdinand Magellan, à l'épouse du chef local lors de son baptême.

Dans le Nord, Baguio offre un aperçu de la vie indigène dans les cordillères, dans des sites touristiques tels que le village de Tam-Awan, avec ses spectacles culturels mettant en valeur les riches traditions et croyances de la région.

Il existe de nombreux sentiers de randonnée, qui peuvent mener les visiteurs à des panoramas à couper le souffle. Les Banaue Rice Terraces à Ifugao et les sites d'éco-tourisme de Sagada, inscrits à l'UNESCO, offrent des interactions avec les habitants qui donnent un aperçu de leur vie quotidienne encore basée sur des traditions séculaires. Les sommets du Mont Pulag et du Mont Ulap dans la région septentrionale de Luzon proposent des sites de camping pour que les visiteurs puissent profiter du lever du soleil dans une mer de nuages.

Vigan est une autre ville charmante à visiter, avec ses maisons du patrimoine sur les rues pavées qui peuvent être visitées en voiturette tirée par des chevaux. Ici, les touristes peuvent trouver des objets artisanaux traditionnels tels que des couvertures tissées, des sculptures et de la poterie à rapporter à la maison comme souvenirs.

Pour une route douce, il existe une piste de sucre qui traverse Negros, Iloilo, Capiz et Antique. Cette région des Visayas occidentales abrite de nombreux sites historiques qui présentent des influences de l'époque espagnole telles que ses vieilles églises, ses plats et ses maisons patrimoniales qui ramènent les voyageurs dans le temps.

Prêts pour le monde

Alors que le pays attend la réouverture des frontières internationales pour les voyages, découvrez comment le ministère du tourisme des Philippines (DOT) prépare ses initiatives et ses préparatifs à travers la campagne #MoreFunAwaits.

Les Philippines sont en effet une terre de découvertes, avec des destinations de rêve qui seront ravies d'accueillir des touristes une fois que les voyages internationaux reprendront. Parcourez les choix d'activités et recevez les dernières mises à jour et avis aux voyageurs sur les Philippines en visitant http://www.morefunawaits.com/ ou en téléchargeant l'application Travel Philippines sur le Google Play Store et l'Apple App Store.

