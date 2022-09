Les principales banques et assureurs maritimes ouvrent la voie pour un point de référence aligné sur l'objectif de 1,5 degré

30 banques et 16 assureurs et courtiers maritimes annoncent aujourd'hui que les Poseidon Principles intègreront des trajectoires supplémentaires pour signaler les alignements avec un objectif climatique à 1,5°C. Ce nouvel engagement permettra aux Poseidon Principles de s'aligner avec l'ambition de l'UN et les dernières données scientifiques disponibles sur le climat.

NEW YORK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Les Poseidon Principles se sont engagés à adopter une trajectoire de réduction des émissions alignée sur les engagements net-zero, dès que cette trajectoire ou ces trajectoires seront disponibles. Les Poseidon Principles fournissent un cadre qui permet aux institutions financières et aux assureurs maritimes de mesurer et de publier l'alignement climatique des portefeuilles de la finance maritime et des assureurs maritimes avec les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique.

« L'urgence est claire. En raison du rôle que joue le transport maritime dans l'économie mondiale, nous devons accentuer notre ambition de tenir l'objectif de limiter l'augmentation de la température à 1,5°C conformément à l'Accord de Paris. Cette nouvelle ambition permettra aux Poseidon Principles de continuer à jouer notre rôle en encourageant et en soutenant la décarbonisation du transport maritime », a déclaré Michael Parker, président Global Shipping, Logistics & Offshore, Citi et président de Poseidon Principles pour les institutions financières.

Les Poseidon Principles sont déjà alignés sur l'ambition de l'International Maritime Organization de réduire des émissions de GES provenant du transport maritime international d'au moins 50 % d'ici 2050. Les Poseidon Principles pour l'assurance maritime se réfèrent également à une trajectoire de réduction des émissions alignée sur un objectif de 100 % de réduction d'ici 2050.

Le nouvel engagement annoncé aujourd'hui signifie qu'une fois qu'une nouvelle trajectoire, fondée sur des sources crédibles et reconnues, sera établie et adoptée par les membres des initiatives individuelles, les signataires confronteront leurs portefeuilles à deux trajectoires : l'une alignée sur l'objectif de l'IMO d'une réduction de 50 % d'ici 2050, et l'autre alignée sur le net-zero d'ici 2050 avec une hausse de température limitée à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels d'ici 2100 pour remplir les objectifs de température fixés par l'Accord de Paris. Pour que la deuxième trajectoire soit compatible avec un avenir à 1,5°C, la portée sera élargie à toutes les espèces de gaz à effet de serre et tiendra compte de toutes les émissions, du puits au sillage.

« L'accès offert par les Poseidon Principles aux données réelles sur les émissions a un véritable impact sur notre entreprise ainsi que dans l'économie réelle. L'établissement de trajectoires de décarbonisation communes à l'échelle mondiale nous aidera à prendre des décisions opérationnelles qui reflètent les dernières données scientifiques disponibles sur le climat. C'est la meilleure chose à faire pour nous », a déclaré Patrizia Kern-Ferretti, Head Marine, Swiss Re Corporate Solutions et présidente de Poseidon Principles pour l'assurance maritime.

Pour en savoir plus sur l'engagement, vous pouvez consulter cette Déclaration d'Ambition .

À propos des Poseidon Principles

Les Poseidon Principles pour les institutions financières et les Poseidon Principles pour l'assurance maritime sont des structures qui permettent de mesurer et de signaler l'alignement des coques et des machines des transporteurs maritimes en portefeuille des institutions financières et des assureurs maritimes avec les objectifs climatiques. Reconnaissant le rôle des institutions financières et des assureurs dans la promotion d'une gestion responsable tout au long de la chaîne de valeur maritime, les Poseidon Principles leur fournissent des outils pour encourager la collaboration avec les clients, acquérir des connaissances pour améliorer les décisions stratégiques et lutter contre les impacts du changement climatique.

Les deux structures des Poseidon Principles reposent sur quatre principes : Évaluation de l'alignement climatique, Responsabilité, Exécution et Transparence - principes qu'ils partagent avec Sea Cargo Charter . Établies sous les auspices du Global Maritime Forum , les trois initiatives visent à accroître la transparence des impacts environnementaux dans le commerce maritime mondial, à promouvoir un changement à l'échelle de l'industrie et à défendre un avenir meilleur pour l'industrie et la société.

