Les principales entreprises d'hydrogène du monde se réuniront à l'exposition « H2 MEET 2023 » le 13 septembre

SÉOUL, Corée du Sud, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le comité d'organisation de H2 MEET (dont le président est Namhoon Kang) a annoncé qu'il accueillerait « H2 MEET 2023 » au centre KINTEX de Goyang, du 13 au 15 septembre. C'est la plus grande exposition de l'industrie de l'hydrogène en Corée.

H2 MEET s'efforce de construire un écosystème industriel depuis 2020, développant l'industrie coréenne de l'hydrogène dans un secteur d'activité de premier plan. Cette vitrine internationale a commencé sous le nom de « Hydrogen Mobility + Show ». Le comité organisateur l'a toutefois rebaptisé « H2 MEET » en 2022, un acronyme pour Mobilité, Énergie, Environnement et Technologie, pour mettre en évidence son objectif couvrant l'ensemble de l'industrie de l'hydrogène.

L'exposition en est maintenant à sa quatrième année et est devenue une plate-forme commerciale internationale dans l'industrie de l'hydrogène. H2 MEET 2022 a été l'exposition la plus importante, avec 241 entreprises provenant de 11 pays. On y a compté pas moins de 30 000 visiteurs. La communauté internationale a démontré son intérêt, et les pays les plus avancés en matière d'hydrogène ont détaché des envoyés spéciaux, des ministres et des vice-ministres.

Le comité a choisi le Canada comme invité d'honneur pour promouvoir la coopération internationale en 2022. Le Canada a organisé des séminaires et des conférences pour discuter de l'industrie de l'hydrogène en Corée et au Canada, ainsi que de collaborations futures pour créer un écosystème mondial de l'industrie de l'hydrogène. L'exposition avait également organisé l'événement « Country Day », où les pays leaders dans l'hydrogène ont partagé des informations sur leurs politiques et les technologies connexes. Les pays hôtes de cet événement comprenaient le Canada, l'Australie, la France, les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Chine et les Pays-Bas.

Le comité a organisé le prix « H2 Innovation Award », une conférence internationale sur l'hydrogène et un forum où les géants de l'industrie, les PME et les start-up ont présenté des technologies et des produits, créant des opportunités de collaboration internationale.

L'exposition a donné lieu à plus de 30 protocoles d'accord avec des leaders de l'industrie de l'hydrogène tels que Hyundai Motor Group, POSCO, SK E&S, le gouvernement de l'Australie occidentale, Samjung E&C, Panasia, Vincennes et Lightbridge. Il y a eu 166 consultations au hall de consultation des entreprises sur l'exportation KOTRA (KOTRA Business Export Consultation Hall).

Avec le nombre croissant d'entités participantes dans le monde entier, le comité organisateur prévoit d'agrandir H2 MEET 2023.

« Avec chaque année qui passe, les entreprises et les institutions de l'hydrogène se montrent de plus en plus intéressées, a déclaré un membre officiel du comité. Grâce aux divers événements qui créent des opportunités commerciales, nous continuerons de contribuer à la création d'une société écologique à faibles émissions de carbone. »

H2 MEET 2023 est situé au même endroit que le K-Battery Show 2023, une exposition de matériaux et de pièces de batterie secondaires.

