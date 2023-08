Les principaux acteurs de l'industrie des semi-conducteurs unissent leurs forces pour accélérer le développement de RISC-V

Création d'une nouvelle société pour piloter l'écosystème RISC-V et la conception du matériel

BERLIN, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Les acteurs de l'industrie des semi-conducteurs Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP® Semiconductors et Qualcomm Technologies, Inc. se sont réunis pour investir conjointement dans une société visant à faire progresser l'adoption de RISC-V au niveau mondial en favorisant la conception de matériel de nouvelle génération.

Leading Semiconductor Industry Players Join Forces to Accelerate RISC-V

Créée en Allemagne, cette société aura pour objectif d'accélérer la commercialisation des futurs produits basés sur l'architecture RISC-V à code source ouvert. Elle constituera une source unique pour la mise au point de produits RISC-V compatibles, fournira des architectures de référence et contribuera à la mise en place de solutions largement utilisées dans l'industrie. Les applications initiales seront axées sur l'automobile, mais elles seront éventuellement étendues aux applications mobiles et à l'IdO.

La technologie RISC-V encourage l'innovation en permettant à toute entreprise de concevoir du matériel personnalisé de pointe sur la base d'un jeu d'instructions à code source ouvert. L'adoption de cette technologie favorisera une plus grande diversité dans l'industrie électronique, en réduisant les barrières pour les petites entreprises émergentes et en permettant une plus grande évolutivité pour les entreprises établies.

La société appelle les associations industrielles, les dirigeants et les gouvernements à unir leurs forces pour soutenir cette initiative qui contribuera à accroître la résilience de l'écosystème des semi-conducteurs au sens large.

La création de la société sera soumise à des autorisations réglementaires dans différentes juridictions.

Robert Bosch GmbH

« Bosch est convaincu que les initiatives visant à promouvoir les spécifications ouvertes RISC-V permettront au marché mondial de la mobilité de faire un grand pas en avant. L'initiative prévue aujourd'hui contribuera grandement à l'établissement d'un écosystème de semi-conducteurs fiable et efficace dans l'UE », a déclaré Jens Fabrowsky, vice-président exécutif de Bosch et responsable de l'activité des semi-conducteurs.

Infineon Technologies AG

« Alors que les véhicules deviennent basés sur des logiciels et que les exigences de fiabilité augmentent en raison de l'électrification et de la connectivité, par exemple, ainsi que de tendances telles que la conduite autonome, il existe un besoin général de normalisation et de compatibilité de l'écosystème dans l'ensemble de l'industrie, les processeurs étant une propriété intellectuelle clé. Nous sommes fiers de soutenir, par cette initiative, l'établissement de produits automobiles de confiance basés sur la technologie RISC-V. Les connaissances et l'expertise des principaux acteurs du marché permettront de libérer tout le potentiel de RISC-V dans le secteur automobile », a indiqué Peter Schiefer, président de la division automobile d'Infineon.

Nordic Semiconductor

« Nordic Semiconductor soutient avec engagement et enthousiasme l'initiative RISC-V et se tient prêt à faire avancer le projet. Les solutions IdO de Nordic sont à la pointe de la technologie sans fil à faible consommation et, pour conserver cette position, il est essentiel de maintenir un accès continu à des microprocesseurs intégrés efficaces et puissants. Une collaboration ouverte avec des entreprises partageant les mêmes idées pour améliorer en permanence la propriété intellectuelle des microprocesseurs RISC-V innovants et garantir un approvisionnement robuste et fiable de la technologie est la réponse idéale à ce défi », a expliqué Svein-Egil Nielsen, directeur de la technologie, vice-président de la R&D et de la stratégie de Nordic Semiconductor.

NXP Semiconductors

« NXP est fière de participer à une nouvelle initiative commune de l'UE visant à mettre au point des IP et des architectures RISC-V entièrement certifiées, dans un premier temps pour l'industrie automobile. La création d'un écosystème à guichet unique où les clients peuvent sélectionner des actifs clés en main renforcera l'adoption de RISC-V dans de nombreuses industries européennes, a commenté Lars Reger, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez NXP Semiconductors. Nous remercions l'Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) e.V. pour son soutien à cette collaboration. »

Qualcomm Technologies, Inc.

« Nous sommes ravis de nous associer à d'autres acteurs du secteur pour favoriser l'expansion de l'écosystème RISC-V par le biais du développement de matériel de nouvelle génération. Qualcomm Technologies investit dans RISC-V depuis plus de cinq ans et nous avons intégré des microcontrôleurs RISC-V dans un grand nombre de nos plateformes commerciales. Nous pensons que le jeu d'instructions à code source ouvert de RISC-V favorisera l'innovation et a le potentiel de transformer l'industrie », a ajouté Ziad Asghar, vice-président senior de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc.

