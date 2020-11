Les principaux fabricants de médicaments génériques s'unissent pour s'engager à développer et à fournir des traitements abordables contre la COVID-19 alors que la pandémie s'intensifie

« Cette coopération sans précédent de la part d'entreprises qui sont généralement concurrentes représente une percée dans nos efforts pour uniformiser les règles du jeu en matière d'accès aux médicaments qui seront essentiels pour contrôler et vaincre cette pandémie », a déclaré Charles Gore, directeur exécutif du MPP. « Ce sont des entreprises qui ont une excellente réputation en matière de collaboration avec les auteurs pour garantir que les versions génériques de leurs innovations répondent à des normes de qualité élevée, tout en répondant au besoin de thérapies plus abordables et plus accessibles. »

C. Gore a fait remarquer que les 18 entreprises qui ont rejoint l'engagement ont la capacité de fournir collectivement des quantités substantielles de médicaments conventionnels, techniquement connus sous le nom de « petites molécule » dans le jargon, et une capacité croissante de produire plus de molécules connues sous le nom de produits biologiques. Les produits biologiques comprennent des anticorps monoclonaux ciblant la COVID-19 qui se sont révélés prometteurs comme moyens potentiels de traiter ou d'éviter les infections, mais leur coût et leur capacité de fabrication constituent des obstacles importants à leur déploiement à l'échelle mondiale.

C. Gore a déclaré qu'il espérait que l'engagement pris par un groupe aussi respecté d'acteurs de l'industrie des génériques de produire de grands volumes de traitements de haute qualité contre la COVID-19 encouragera les entreprises qui développent actuellement des thérapies nouvelles ou réorientées à négocier des accords permettant un accès rapide à ceux qui en ont besoin. Cela peut se faire soit par l'octroi de brevet sur leur propriété intellectuelle, soit, lorsque les brevets ne sont pas nécessaires, en facilitant les moyens d'accroître la capacité de fabrication pour répondre aux exigences élevées.

« Nous nous félicitons de cette collaboration pionnière et encourageons les autres à nous rejoindre. Pour garantir un accès équitable dans les pays à faibles et moyens revenus, il est essentiel de s'assurer que la capacité d'approvisionnement en traitements susceptibles de changer la donne est suffisante pour la COVID-19. L'utilisation du modèle éprouvé du MPP pour garantir l'accès à des solutions de santé efficaces et abordables est non seulement logique dans cette course contre la COVID-19, mais c'est aussi la bonne chose à faire », a déclaré le Dr Philippe Duneton, directeur exécutif d'Unitaid.

Les sociétés qui se joignent à l'effort sont liées par leur travail passé avec le MPP, une organisation créée en 2010 par l'initiative mondiale pour la santé Unitaid pour négocier des accords de licence de brevet avec les sociétés pharmaceutiques qui sont placées dans un pool pour les rendre plus facilement accessibles aux fabricants de médicaments génériques. Jusqu'à présent, les accords négociés par le MPP avec des entreprises telles que ViiV Healthcare, Bristol Myers Squibb et AbbVie ont permis aux producteurs de génériques de fournir plus de 15 milliards de doses de médicaments contre le VIH et l'hépatite C aux pays à faibles et moyens revenus. Malgré les difficultés logistiques liées à la pandémie, rien qu'au cours des six premiers mois de 2020, les titulaires de brevets du MPP ont livré trois milliards de doses.

La combinaison de la capacité des fabricants de génériques et des accords de brevet négociés par le MPP est de plus en plus considérée comme un ajout important aux efforts visant à garantir que les traitements contre la COVID-19 sont disponibles en dehors des pays les plus riches du monde. Par exemple, l'Union européenne a appelé à « maximiser l'accessibilité » aux fruits de la recherche et du développement contre la COVID-19 par le biais d'initiatives qui comprennent « la mise en commun des technologies à toute communauté de brevets approuvée par l'ONU, telle que le Medicines Patent Pool. » La déclaration conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G20, en septembre, a également cité les brevets volontaires de propriété intellectuelle comme l'un des outils clés de la réponse à la COVID-19.

Plusieurs signataires se sont avancés pour souligner l'importance de cet engagement et leurs citations peuvent être trouvées ici : lire tout.

Liste complète des premiers signataires de l'engagement ouvert :

Adcock Ingram Arene Aurobindo Beximco Celltrion Desano Emcure Hetero Langhua Pharma Laurus Labs Lupin Macleods Mangalam Micro Labs Natco Strides Shasun Sun Pharma Zydus Cadila

À propos du Medicines Patent Pool

Le Medicines Patent Pool (MPP) est une organisation de santé publique soutenue par les Nations unies qui s'efforce d'accroître l'accès aux médicaments essentiels pour les pays à faibles et moyens revenus et de faciliter leur développement.

Grâce à son modèle commercial innovant, le MPP s'associe à la société civile, aux gouvernements, aux organisations internationales, à l'industrie, aux groupes de patients et à d'autres parties prenantes, afin d'établir des priorités et d'octroyer des licences pour les médicaments nécessaires et de mettre en commun la propriété intellectuelle pour encourager la fabrication de génériques et le développement de nouvelles formules.

À ce jour, le MPP a signé des accords avec dix détenteurs de brevets pour treize antirétroviraux contre le VIH, une plateforme technologique contre le VIH, trois antiviraux à action directe contre l'hépatite C et un traitement contre la tuberculose. Le MPP a été fondé par Unitaid, qui reste le principal bailleur de fonds du MPP. Le travail du MPP sur l'accès aux médicaments essentiels est également financé par la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Suisse.

https://medicinespatentpool.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332355/Medicines_Patent_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1332352/Medicines_Patent_Pool_Logo.jpg

Related Links

https://medicinespatentpool.org



SOURCE Medicines Patent Pool