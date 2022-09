Les producteurs thaïlandais d'aliments pour animaux de compagnie en mission pour satisfaire les propriétaires d'animaux et les « parents d'animaux »

BANGKOK, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, une tendance mondiale croissante voit les propriétaires d'animaux de compagnie devenir des « parents d'animaux » et traiter leurs chiens et chats comme des membres de la famille. L'époque où l'on gardait un animal de compagnie à l'extérieur et où on le nourrissait avec des aliments de rebut est révolue. Pour l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, ce changement a un impact majeur et la Thaïlande, en tant que cuisine du monde, aide à répondre aux besoins des « parents d'animaux », selon un groupe industriel.

Thai pet food offers myriad choices filled with appetizing and nutritious contents.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce qu'ils mangent, la même conscience s'applique à leurs animaux de compagnie. Au lieu d'une alimentation de base, ils exigent désormais une valeur nutritive plus élevée et le respect des normes de sécurité pour leurs animaux de compagnie. L'humanisation des animaux domestiques devenant une tendance émergente, il n'est pas surprenant de voir apparaître sur le marché des produits alimentaires pour animaux à base de plantes, biologiques et même végan.

La Thaïlande est le troisième exportateur mondial d'aliments pour animaux de compagnie en 2021, avec une valeur d'exportation de plus de 65 milliards de bahts, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente, selon la Thai Pet Food Trade Association (TPFA). Les 5 premiers marchés d'exportation de la Thaïlande pour les aliments pour animaux de compagnie sont les États-Unis, le Japon, l'Italie, la Malaisie et l'Australie, tandis que les voisins asiatiques comme l'Inde, l'Indonésie et le Laos voient la demande augmenter. La croissance régulière des exportations thaïlandaises d'aliments pour animaux de compagnie s'accélère en 2022 avec une augmentation de 43 % au cours des 7 premiers mois.

L'abondance des produits agricoles en Thaïlande, signifie que 95 % des matières premières utilisées dans les aliments pour animaux de compagnie proviennent de la région, ce qui soutient le statut de hub de production du pays, selon la TPFA.

« Nos atouts proviennent également des expériences et de la réputation de longue date dans la production de thon en conserve, qui peuvent être étendues à la fabrication d'aliments humides pour animaux de compagnie », a déclaré le Dr Chanintr Chalisarapong, président de la TPFA.

Parmi les fabricants thaïlandais d'aliments pour animaux de compagnie figurent les marques SmartHeart et Me-O de Perfect Companion Group, la marque Monchou d'Asian Sea, les marques JerHigh et Jinny de Charoen Pokphand Foods et la marque ChangeTer's de Thai Union. La compétitivité de la Thaïlande a également attiré de nombreuses marques internationales d'aliments pour animaux de compagnie à y établir des bases de production, comme Mars Petcare, Nestle Purina, Pedigree et Tiki.

Pour répondre à la demande des propriétaires d'animaux, les fabricants mettent l'accent sur la production d'aliments pour animaux de compagnie qui, en termes de sécurité, de variété et de valeurs diététiques, sont similaires aux aliments de qualité humaine. La demande augmente également pour des produits innovants tels que les aliments et les compléments alimentaires délivrés sur ordonnance pour le traitement des problèmes de santé des animaux de compagnie, comme les maladies cardiaques, pulmonaires et rénales, selon la TPFA.

« La confiance des clients dans les normes de qualité et de sécurité de nos fabricants, associée à la diversification des produits, à l'innovation et au développement continu contribuent à l'avantage concurrentiel de la Thaïlande sur le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie », a déclaré M. Chalisarapong.

Selon Mordor Intelligence, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % entre 2022 et 2027. Comme le nombre de ménages possédant des animaux de compagnie continue d'augmenter dans le monde, les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie resteront certainement au top pour aider les parents d'animaux à prendre le meilleur soin de leurs bébés à fourrure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895254/Thai_pet_food_offers_myriad_choices_filled_appetizing_nutritious_contents.jpg

SOURCE DITP