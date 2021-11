Les produits Wondershare sont désormais compatibles avec macOS 12 Monterey

« Nous sommes très enthousiastes à propos de certaines des nouvelles fonctionnalités dont les utilisateurs de Wondershare qui utilisent des Macs pourront désormais profiter. Non seulement ces fonctionnalités les aideront à rationaliser leurs tâches quotidiennes, mais elles leur permettront également aux utilisateurs d'effectuer des tâches complexes plus facilement. Cela correspond tout à fait à notre conviction profonde de la nécessité d'innover constamment pour améliorer les choses », a déclaré Allyn Liu, directrice produits de Wondershare.

Avec la dernière itération du système d'exploitation Mac d'Apple, plusieurs nouvelles fonctions qui ont été introduites fonctionneront de pair avec les produits Wondershare. Le contrôle universel, qui permet à un seul clavier et une seule souris d'interagir sur plusieurs Mac et iPad à la fois, sera certainement une option très utile pour les monteurs vidéo qui utilisent Filmora. Grâce à cette fonctionnalité, les monteurs peuvent déplacer des vidéos capturées avec leurs iPads vers leur ordinateur de bureau ou portable Mac beaucoup plus facilement. En outre, les documents sur PDFelement peuvent également être rapidement déplacés d'un iPad vers un MacBook ou un iMac à des fins de montage ou de mise en valeur/présentation.

AirPlay to Mac, quant à lui, permet d'envoyer du contenu dans les deux sens entre un Mac et un iPhone, un iPad ou un autre Mac. Les fichiers tels que la musique, les vidéos et les documents, par exemple des présentations, peuvent être déplacés de manière transparente entre ces appareils. Cela signifie que les utilisateurs de Filmora et de PDFelement n'ont plus à charger et à télécharger manuellement des fichiers, des vidéos et des documents entre différents appareils, ils peuvent simplement les connecter directement pour copier des fichiers.

En revanche, pour les utilisateurs qui ne sont pas sous iPhone, l'application MobileTrans de Wondershare peut prendre en charge cette fonctionnalité en permettant aux utilisateurs de transférer des données entre leur téléphone portable et leur Mac en quelques clics seulement, sans avoir besoin d'iTunes ou d'iCloud. Les utilisateurs peuvent facilement sauvegarder leurs téléphones et restaurer les sauvegardes sur les appareils mobiles sans écraser les données existantes.

MacOS12 « Monterey » d'Apple est désormais disponible au téléchargement. Pour plus d'informations sur la suite de produits Wondershare, rendez-vous sur www.wondershare.fr .

SOURCE Wondershare