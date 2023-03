Les puces 5G Metanoia et NXP alimentent la petite cellule d'intérieur HFCL 5G NR.

HSINCHU, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Metanoia Communications Inc. (« Metanoia »), en collaboration avec NXP® Semiconductors NV. (« NXP »), annonce que HFCL a choisi l'émetteur-récepteur RF 5G-NR de Metanoia, la famille de processeurs Layerscape® et Layerscape Access de NXP pour la petite cellule d'intérieur tout-en-un 5G 2T2R de HFCL afin d'offrir une couverture cellulaire intérieure 5G exceptionnelle et fiable. Ensemble, les processeurs RFIC de Metanoia et NXP offrent un petit format et une capacité exceptionnels pour que HFCL fournisse un débit global de plus de 1 Gbps, ce qui les rendent parfaits pour les solutions 5G dans les immeubles et pour les réseaux 5G privés, par exemple, l'hôtellerie, les logements collectifs, les campus et plus encore.

HFCL est une entreprise technologique de premier plan qui offre une vaste gamme de produits de communication de nouvelle génération et de solutions intégrées en Inde et à l'étranger. Son portefeuille 5G comprend des produits de réseau d'accès radio (RAN) et de transport 5G qui répondent aux besoins des fournisseurs de services de communication (CSP), des entreprises et des secteurs verticaux de l'industrie.

« Les petites cellules 5G font partie intégrante du portefeuille RAN 5G en croissance de HFCL pour aider les entreprises de télécommunications à améliorer la couverture 5G et à offrir des solutions 5G privées pour la transformation numérique de diverses industries. Pour notre plateforme petite cellule d'intérieur 2T2R, nous sommes heureux de choisir la puce de radiofréquence 5G-NR de Metanoia qui offre à HFCL une flexibilité maximale pour fournir une large gamme de solutions de petites cellules d'intérieur 5G à travers les bandes de fréquences et les facteurs de forme qui répondent aux besoins de nos clients en Inde et dans le monde. » a déclaré Mahendra Nahata, directeur général de HFCL.

La puce de radiofréquence Metanoia, MT3812, est particulièrement adaptée aux applications de petites cellules d'intérieur 5G ou RU axées sur la performance et sensibles aux prix. Le MT3812 est une puce de radiofréquence 2×2 de faible puissance inférieur à 6 GHz qui prend en charge jusqu'à 200 MHz de bande passante en mode TDD émission et réception, et 400 MHz en mode DPD.

« Nous sommes fiers que HFCL ait choisi Metanoia's pour notre puce de radiofréquence 5G de classe mondiale afin de la combiner avec la plateforme haute performance NXP Layerscape Access. La gamme croissante de produits 5G intégrés de Metanoia fournit des solutions 5G haute performance, à faible coût et à faible puissance pour permettre des déploiements massifs de 5G dans le monde entier », a déclaré le Dr. Stewart Wu, président et PDG de Metanoia. « Metanoia est ravie de soutenir HFCL alors qu'elle apporte de futurs produits à ses marchés ciblés de la 5G. »

La gamme de processeurs multicoeurs haute performance Layerscape de NXP et les processeurs programmables 5G NR font partie du portefeuille allant des antennes aux processeurs de NXP pour accélérer les déploiements 5G, qui offre des performances et une sécurité avancées pour l'infrastructure, applications industrielles et automobiles.

« Les capacités avancées de la famille Layerscape de NXP et de notre portefeuille 5G plus large répondent aux besoins variés des déploiements de réseau 5G », a déclaré Jeff Steinheider, vice-président et directeur général, Industrial Edge, NXP. « La collaboration avec Metanoia et HFCL a permis de créer une solution différenciée pour les petites cellules 5G qui aidera à élargir la couverture 5G et à générer de nouveaux cas d'utilisation de la 5G. »

Metanoia basé à Hsinchu, Taiwan, a contribué au développement de plusieurs générations de solutions pour les SoC à semi-conducteurs pour le haut débit filaire et se concentre maintenant sur l'introduction de nouveaux produits sur les marchés 5G NR.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.metanoia-comm.com .

