Les quatre produits de SmallRig ont remporté le prix Red Dot Design Award 2021

Sony Alpha 7S Ⅲ Cage Kit

Le kit cage Sony Alpha 7S Ⅲ est le premier produit en alliage magnésium-aluminium du secteur. L'application innovante de nouveaux matériaux permet de réduire le volume de la cage de protection de 30 % et d'en diminuer le poids de 50 %. Les multiples trous filetés permettent d'accueillir des accessoires tels qu'une lampe à DEL, un microphone, un trépied et une poignée latérale. Les possibilités de montage d'accessoires sont nombreuses pour répondre aux besoins de prise de vue dans diverses scènes. La toute nouvelle conception de la poignée supérieure en forme de F est plus sûre, demande moins d'efforts et est plus ergonomique.

Kit professionnel Sony FX9

Le kit Sony FX9 Professional est un système multi-scénario développé spécifiquement pour les caméras Sony FX9. Ce kit comprend neuf modules, qui peuvent être installés individuellement sur la caméra ou combinés en un kit complet. Ainsi, vous pouvez passer librement du mode prise de vue à l'épaule au mode prise de vue sur trépied pour gagner du temps.

Cage de protection pour appareil photo d'action GoPro HERO8 Black

La cage de protection pour appareil photo GoPro HERO8 Black est un accessoire pour appareil photo d'action au design innovant. La cage de protection entièrement en aluminium est légère et maniable, offrant une protection complète à l'appareil photo. En même temps, il résout le problème du port unique pour l'appareil photo d'action en offrant plusieurs options de montage pour réaliser différents scénarios de prise de vue.

Mini poignée supérieure

La mini poignée supérieure a été récompensée par le « Red Star Design Award » et le « Golden Pin Design Award ». Le concepteur a pleinement tenu compte des besoins de l'utilisateur dans le cadre de ses activités quotidiennes. La conception de la pince en forme de T est plus confortable à manipuler à la main et ne glisse pas facilement de la main. Par rapport à la poignée traditionnelle, son volume et son poids sont réduits de moitié, ce qui facilite le stockage et le transport pour le créateur.

À l'avenir, SmallRig continuera à améliorer la communication et le retour d'information avec les utilisateurs, à adhérer au concept de développement de la « co-création de marque » et à offrir une meilleure expérience produit aux créateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478409/SmallRig.jpg

SOURCE SmallRig