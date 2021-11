Les régulateurs et les bourses des Émirats arabes unis publient une déclaration de haut niveau sur la finance durable afin de faire progresser l'objectif national de zéro émission nette

Les principaux régulateurs et bourses des EAU, dont le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, l'OSECC, le MOCCAE, le CBUAE, le SCA, l'ADGM, le DFSA, l'ADX, le DFM et Nasdaq Dubaï, ont défini une feuille de route pour la croissance de la finance durable

ABU DHABI, EAU, 5 novembre 2021 /PRNewswire/-- Le groupe de travail des EAU sur la finance durable, composé de nombreux régulateurs et bourses des EAU au niveau fédéral et local, présidé par Abu Dhabi Global Market (ADGM), a publié une déclaration de haut niveau sur la finance durable détaillant leur engagement à atteindre les objectifs de durabilité des EAU et l'ambition récemment annoncée Net-Zero 2050 en tant que premier pays de la région MENA. La déclaration a également été publiée en marge de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), sous la présidence du Royaume-Uni et en partenariat avec l'Italie, où les EAU sont un partenaire engagé qui s'efforce de protéger l'environnement, de réduire les émissions et de créer des opportunités économiques durables.

La déclaration fait suite au groupe des régulateurs de base des EAU qui a commencé ses travaux en 2019. Elle s'appuie sur les engagements énoncés dans les UAE Guiding Principles on Sustainable Finance , publiés en 2020, qui servent à guider la mise en œuvre et l'intégration de pratiques durables cohérentes parmi les entités financières des EAU, contribuant ainsi à la santé et à la résilience de l'économie de la nation.

Le groupe de travail des EAU sur la finance durable, qui a publié la déclaration, fonctionne désormais dans le cadre d'un forum élargi afin d'intensifier le développement des politiques de finance durable dans les EAU. Il comprend le ministère de l'économie des EAU, le ministère des finances des EAU, le bureau de l'envoyé spécial des EAU pour le changement climatique, le ministère du changement climatique et de l'environnement des EAU, la banque centrale des EAU, l'autorité des valeurs mobilières et des matières premières, l'ADGM, l'autorité des services financiers de Dubaï, la bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi, le marché financier de Dubaï et Nasdaq Dubaï.

La déclaration établit une feuille de route claire et indispensable pour que les autorités participantes contribuent aux objectifs des EAU en matière de développement durable et de changement climatique, définis dans des cadres mondiaux tels que l'Accord de Paris, les Objectifs de développement durable des Nations unies, que les Émirats arabes unis soutiennent pleinement, et l'initiative stratégique nationale UAE Net Zero by 2050.

La déclaration présente trois résultats clés que les autorités des EAU s'efforceront de réaliser pour concrétiser ces engagements internationaux. Ces résultats sont les suivants : une étude ciblée visant à encourager la mise en place de normes cohérentes en matière de divulgation des informations environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble des Émirats arabes unis, l'examen des moyens de renforcer la bonne gouvernance des entreprises des EAU afin de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable et, surtout, l'élaboration d'une taxonomie des activités durables dans les EAU, ce qui constitue une étape importante dans la transition économique vers le développement durable.

La mise en œuvre des résultats attendus se fera par des moyens législatifs et non législatifs et en coordination avec les autorités sur le suivi et le soutien technique nécessaires pour intégrer la durabilité dans les cadres réglementaires.

Les directives énoncées dans la Déclaration font suite à la création, en 2019, du groupe de travail des EAU sur la finance durable, qui comprend désormais un éventail d'autorités réglementaires, de bourses, d'organismes gouvernementaux et de ministères des EAU chargés d'élaborer des politiques de finance écologiquement durables. La Déclaration constitue également une avancée dans le développement par les autorités des Principes directeurs des EAU sur la finance durable, qui servent à guider la mise en œuvre et l'intégration de pratiques durables cohérentes parmi les entités financières des EAU, contribuant ainsi à la santé et à la ténacité de l'économie de la nation.

Pour plus de détails, téléchargez la Déclaration de haut niveau sur la finance durable. https://www.adgm.com/documents/fsra/sustainable-finance/2021-public-statement-on-collaboration-on-sustainable-finance-in-the-UAE.pdf

SOURCE Abu Dhabi Global Market