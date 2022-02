Les réserves à l'honneur : Grand Marnier dévoile la gamme des Cuvées d'exception

Quintessence est un hommage aux origines de Grand Marnier, un chef-d'œuvre qui élève à son expression ultime le mélange de cognac et de bigaradier. Il met en valeur les cognacs hors d'âge les plus rares et les plus anciens. Chacun a été exclusivement sélectionné en Grande Champagne et soigneusement vieilli dans le Paradis, les réserves personnelles de la cave de la famille Marnier Lapostolle. Raguenaud a ensuite ajouté les plus belles peaux de bigaradier, doublement distillées pour garantir l'intensité des saveurs, tirant parti des instincts aiguisés par ses près de deux décennies passées dans la maison. Cette double distillation rigoureuse et ce travail minutieux produisent un liquide millésimé riche et onctueux, avec des éléments de fruits secs d'abricot et de noix, renforcées par une base chaude de vanille noire.

Inspiré par le luxe et la distinction, Grand Marnier a été fondé en 1880, lorsque Louis-Alexandre Marnier Lapostolle a commencé à mélanger du Citrus Bigaradia, l'orange aromatique amère - un trésor rare en Europe - avec du cognac français raffiné. En mélangeant le cognac avec l'essence d'agrume, il a trouvé le moyen de préserver un parfum captivant, mais fugace qui conférait une permanence à une impression sensorielle passagère.

Le Citrus Bigaradia continue d'enchanter et d'inspirer les créateurs de Grand Marnier aujourd'hui, y compris le maître mélangeur historique Patrick Raguenaud qui a fouillé dans les archives de la Maison pour la mise au point de Quintessence. Il y a trouvé une ancienne recette où la bigarade était macérée dans du cognac et l'a utilisée pour créer Quintessence.

Grande Cuvée Quintessence est l'essence de l'exceptionnel. La qualité du liquide est complétée par une carafe fabriquée à la main par Baccarat, inspirée de l'emblématique bouteille originale de Grand Marnier fabriquée il y a plusieurs siècles. Comme l'achèvement d'un cercle parfait, les deux marques historiques se sont réunies une fois de plus pour raviver leur passion intemporelle pour l'excellence française.

Fabriquée par les maîtres artisans de Baccarat, chaque carafe est unique et soufflée à la bouche à 1450 degrés. Elle présente une torsion hypnotique et sans fin qui plonge dans l'élégance inégalée du cognac le plus rare, orné d'un bouchon fabriqué à la main.

Une collection exclusive qui ne sera disponible que chez les détaillants de qualité sur certains marchés en 2022, et seulement 1 000 bouteilles seront disponibles dans le monde entier la première année.

« Boire ce type de cognac est une expérience rare, même le simple fait de l'imaginer. La sensation, le sentiment, la perception de ce que vous sentez, c'est tout simplement inoubliable », a déclaré Raguenaud. « Quand on fait un mélange pour fabriquer Quintessence, on mélange un héritage. »

Grand Marnier Révélation révèle la puissance aromatique des Cognacs XXO rares

Parallèlement, Grand Marnier lancera également Révélation - l'expression de prestige de la maison française emblématique, qui a le goût de cognac le plus affirmé. Les cognacs XXO de Révélation proviennent exclusivement du célèbre cru Grande Champagne, parfaitement vieillis au prestigieux Château Grand Marnier à Bourg-Charente. Le mélange final de cognac et d'essence de bigarade est placé dans des cuves en chêne pendant plusieurs mois, permettant ainsi à l'alchimie de s'opérer.

Avec seulement une pincée d'essence de bigarade, la douceur classique est atténuée, tandis que l'âme même de l'esprit - vanille terreuse, essences florales fraîches et amande chaude - en est renforcée. Il s'agit d'un équilibre compliqué : sans éléments de saveur sucrée pour déterminer la consistance, le maître assembleur Raguenaud se fie beaucoup à son nez.

D'une grande subtilité, la Grande Cuvée Révélation met en valeur la vanille et les fruits secs - abricots, noix - avant de révéler des notes complexes dans son arrière-goût durable. L'orange amère, fraîche et ronde, s'accorde parfaitement avec ce remarquable Cognac pour créer une rencontre intrigante et durable.

En ce qui concerne le voyage sensoriel des Grandes Cuvées, Grand Marnier a fait appel à la parfumeuse française Marie Le Febvre pour explorer les limites de la perception des senteurs et de l'identification des arômes. L'expertise olfactive qu'elle a acquise au cours de ses années de création de parfums s'avère inestimable pour comprendre les spiritueux et expliquer pourquoi Grand Marnier offre une expérience organoleptique aussi fascinante.

« Grand Marnier est un spiritueux, mais il est conçu de manière complexe comme un parfum. Il suit la construction classique du parfum », a déclaré Le Febvre.

Les deux Cuvées d'exception seront lancées sur certains marchés et seront vendues au détail au prix de 3 500 dollars (Quintessence) et de 700 dollars (Révélation).

*Seule Quintessence est conditionnée dans une carafe de Baccarat.

À PROPOS DU GROUPE CAMPARI

Le groupe Campari est un acteur majeur de l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques premium et super premium, réparties selon des priorités mondiales, régionales et locales. Les priorités mondiales, qui constituent l'axe principal du groupe, comprennent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Le groupe a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux premium. Elle dispose d'un réseau de distribution mondial, opérant dans plus de 190 pays à travers le monde, avec des positions de premier plan en Europe et sur le continent américain. La stratégie de croissance du groupe vise à combiner la croissance organique par la construction de marques fortes et la croissance externe par des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises.

Le groupe Campari, dont le siège est à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001.

Pour plus d'informations : www.camparigroup.com

Veuillez profiter de nos marques de manière responsable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1744282/Grand_Marnier_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1744281/Grand_Marnier_Revelation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1744283/Grand_Marnier_Quintessence.jpg

SOURCE Campari Group