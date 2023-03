Les résultats de la première étude pilote clinique utilisant le transfert de fuseau maternel indiquent que la technique peut avoir une valeur comme traitement pour les types difficiles d'infertilité et révéler des limites potentielles lorsque la méthode est utilisée pour éviter les troubles mitochondriaux

ATHÈNES, Grèce, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les résultats de la première étude pilote clinique sur le transfert de fuseau maternel (MST) ont été publiés en ligne dans la revue Fertility and Sterility , avant la version imprimée de l'article. Le projet a été réalisé en Grèce, à l'Institute of Life-IASO IVF Center, et a impliqué une équipe multidisciplinaire de scientifiques issus d'institutions de renommée internationale : Embryotools (Espagne) ; Juno Genetics (Royaume-Uni) ; Université d'Oxford (Royaume-Uni) ; Oregon Health & Science University (États-Unis). L'étude exploratoire fournit les premières indications sur la sécurité et l'efficacité du transfert de fuseau maternel chez l'homme, dans le cadre d'un traitement de l'infertilité. L'étude a abouti à la naissance de six enfants chez des patientes dont les tentatives de fécondation in vitro avaient échoué depuis longtemps. L'article révèle en outre des informations importantes concernant l'utilisation potentielle du MST pour réduire le risque de transmission de maladies chez les patients porteurs de mutations pathogènes de l'ADN mitochondrial (ADNmt).

L'ovule est l'élément le plus important des premiers jours de la vie. Non seulement il porte la contribution génétique (ADN) de la mère, mais il contient également dans son cytoplasme des réserves de matériaux (p. ex. ARN, protéines, réserves d'énergie et organites) vitales pour le développement de l'embryon. La mauvaise qualité des ovules est un facteur important contribuant à l'infertilité féminine, pour laquelle aucun traitement efficace n'a été mis au point. Le problème se caractérise par l'échec répété de la fécondation des ovules et/ou un développement embryonnaire défectueux. Actuellement, la seule stratégie disponible pour les patientes qui produisent des ovules de mauvaise qualité est de subir des traitements de fécondation in vitro (FIV) en utilisant des ovules ou des embryons donnés. Cette approche peut aider les patientes à obtenir une grossesse, mais les exclut d'une contribution génétique à leur enfant.

Le transfert de fuseau maternel est une technique de laboratoire avancée qui appartient à la famille des méthodes connues collectivement sous le nom de thérapies de remplacement mitochondrial (MRT). Ces techniques ont été proposées à l'origine pour éviter la transmission de maladies mitochondriales et leur application à cette fin clinique est déjà autorisée dans certains pays, comme le Royaume-Uni et l'Australie. La méthode consiste à remplacer le cytoplasme de l'ovule de la patiente par du cytoplasme provenant d'un jeune ovule donné, tout en conservant le matériel génétique nucléaire de la patiente. Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que ce processus peut résoudre certains problèmes liés à l'incapacité d'un ovule à favoriser la fécondation et le développement embryonnaire, tout en permettant aux patients de produire des enfants génétiquement liés.

Cette étude pilote exploratoire a été menée en Grèce après avoir reçu l'approbation de l'Autorité nationale de procréation assistée. L'équipe de recherche avait pour objectif d'explorer, pour la première fois, la faisabilité clinique de la technique de transfert de fuseau maternel dans un contexte de traitement de l'infertilité. L'étude pilote a débuté en 2018 et s'est limitée à une cohorte de 25 couples infertiles qui ont été soigneusement sélectionnés sur la base de leurs longs antécédents de traitements de FIV infructueux, associés à une mauvaise qualité des ovules. Les patients avaient subi entre 3 et 11 tentatives de FIV antérieures (en moyenne 6,4 par patient) sans succès. Les résultats de l'étude comprenaient les mesures habituelles du succès de la FIV, ainsi que d'autres paramètres spécifiquement liés à la technique, et un suivi pédiatrique pour évaluer la santé générale des enfants nés à la suite de la procédure.

Les données obtenues au cours de l'étude sont uniques et suggèrent que la technique de transfert de fuseau maternel pourrait avoir le potentiel d'aider une catégorie de patients infertiles qu'il a été extrêmement difficile de traiter avec les méthodes conventionnelles. Les patientes incluses dans l'étude avaient déjà subi 159 traitements de FIV, au cours desquels 423 ovules matures avaient été prélevés, mais aucune grossesse n'avait été obtenue. Au total, 28 tentatives de transfert de fuseau maternel ont été effectuées et ont abouti à la naissance de six bébés. L'état de santé et de développement des enfants (dont certains ont aujourd'hui près de 4 ans) n'est pas remarquable, ce qui rassure sur l'innocuité de la méthode.

L'équipe scientifique a contrôlé la quantité d'ADN des mitochondries (ADNmt) transféré dans l'ovule de la donneuse avec le fuseau de la patiente et a montré que plus de 99 % de l'ADNmt dans les embryons produits provenait de la donneuse d'ovule. Cependant, chez un enfant né après la procédure, les mitochondries de la patiente se sont considérablement développées au cours du développement et, au moment de la naissance, elles représentaient environ 50 % du total des cellules de l'enfant. C'est la première fois que ce phénomène, connu sous le nom d'« inversion », est rapporté chez des embryons humains. Bien qu'aucun des patients de l'étude n'ait été porteur d'une maladie mitochondriale, la possibilité que le petit nombre de mitochondries, inévitablement transférées à l'ovocyte de la donneuse avec l'ADN de la patiente, puisse proliférer de manière disproportionnée a des répercussions sur l'utilisation des MRT afin d'empêcher la transmission de tels troubles. La gravité des troubles de l'ADNmt est liée à la proportion de mitochondries provenant du patient affecté. La résurgence des mitochondries d'un patient, après qu'elles aient été initialement réduites à une population minuscule, suggère que certains de ces traitements pourraient ne pas être efficaces à 100 %.

Bien que les données obtenues soient encourageantes et qu'elles puissent potentiellement créer une nouvelle thérapie pour des types d'infertilité qui n'étaient auparavant pas traitables, les chercheurs tiennent à souligner qu'il s'agissait d'une étude pilote, et que, par conséquent, sa taille et sa portée étaient limitées. Une évaluation définitive de la valeur clinique de la technique doit attendre de futurs essais contrôlés et randomisés de plus grande envergure.

Identification de l'article : DOI : https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.02.008 .

Auteurs : Nuno Costa-Borges, PhD ; Eros Nikitos, MSc ; Katharina Späth, PhD ; Irene Miguel-Escalada, PhD ; Hong Ma, PhD ; Klaus Rink, PhD ; Clément Coudereau, PhD ; Hayley Darby ; Amy Koski, MSc ; Crystal Van Dyken, PhD ; Enric Mestres, PhD ; Evmorfia Papakyriakou, MSc ; Dominique De Ziegler, MD ; George Kontopoulos, MD ; Themistoklis Mantzavinos, MD ; Ioannis Vasilopoulos, MD ; Stylianos Grigorakis, MD ; Thomas Prokopakis, MD ; Konstantinos Dimitropoulos, MD ; Panagiotis Polyzos, MD ; Nikolaοs Vlachos, MD ; Konstantinos Kostaras, MD ; Shoukhrat Mitalipov, PhD ; Gloria Calderón, PhD ; Panagiotis Psathas, MD ; Dagan Wells*, PhD.

SOURCE Institute of Life-IASO IVF Center