Les résultats de l'étude publiés dans « Diabetes Technology and Therapeutics » montrent une amélioration significative du contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète utilisant un lecteur de glycémie intelligent et une application mobile

MALVERN, Pennsylvanie, le 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LifeScan, leader mondial de la surveillance glycémique, a annoncé aujourd'hui que la revue à comité de lecture Diabetes Technology and Therapeutics (DTT) a publié une analyse observationnelle en vie réelle sur l'amélioration du contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète utilisant un lecteur de glycémie connecté par Bluetooth® avec une application mobile d'aide à la gestion du diabète . Cette étude décrit les résultats d'une analyse rétrospective de données en vie réelle de plus de 17 000 personnes atteintes de diabète. Une partie de ces résultats a été présentée pour la première fois lors de la 15ème Conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète (ATTD) en avril.

En utilisant des données en vie réelle, cette étude observationnelle visait à comprendre si l'utilisation de l'application mobile OneTouch Reveal® combinée au lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®, tous deux synchronisés via la fonctionnalité sans fil Bluetooth®, pourrait contribuer à l'amélioration du contrôle glycémique des personnes atteintes de diabète. Les chercheurs ont examiné les résultats glycémiques anonymisés de plus de 17 000 personnes atteintes de diabète à partir d'une base de données appartenant à LifeScan comprenant les données de 4 154 personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1) et 13 623 personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2).

« Ces nouveaux résultats en vie réelle rassurent sur le fait que les lecteurs de glycémie les plus récents, connectés à une application, offrent des bénéfices cliniques significatifs pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 », a déclaré le Dr. Oliver Schnell, fondateur et PDG de Sciarc GmbH, en Allemagne. « En plus d'améliorer le contrôle glycémique, l'association d'un lecteur de glycémie à une application mobile permet également aux personnes atteintes de diabète de partager facilement et avec précision les données et les informations avec leurs professionnels de santé, à distance ou en personne. »

L'analyse rétrospective a révélé que l'utilisation de l'application OneTouch Reveal® avec le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® avait pour résultats :

Une amélioration des résultats de glycémies dans la cible (70-180mg/dL) de +8,1 % chez les patients diabétiques de type 1 (37 % de ces patients ont vu une amélioration de +10 % de leurs résultats dans la cible) et de +11,2 % chez les patients diabétiques de type 2

Une réduction des résultats hyperglycémiques (>180 mg/dL) de -8,5 % chez les patients diabétiques de type 1 et de -11,3 % chez les patients diabétiques de type 2 ; et

Une réduction de la glycémie moyenne de -14,5 mg/dL chez les patients diabétiques de type 1 et de -18,2 mg/dL chez les patients diabétiques de type 2.

Les données ont également indiqué pour certains patients que passer en moyenne 11 à 20 minutes par semaine sur l'application OneTouch Reveal® entraînait :

Une amélioration des glycémies dans la cible chez les patients diabétiques de type 1 de +8,4 % et de +11,8 % chez les patients diabétiques de type 2; et

Une réduction des résultats hyperglycémiques (>180mg/dL) chez les patients diabétiques de type 1 de -9,12 % et -11,76 % chez les patients diabétiques de type 2.

Cette analyse inclut les données de personnes atteintes de diabète dont les données de glycémie étaient disponibles dans la base de données pour les 14 premiers jours d'utilisation du lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® avec l'application OneTouch Reveal® (le point de référence) et les 14 derniers jours de la période de 90 jours d'utilisation. Au total, 2 069 390 et 4 550 601 résultats glycémiques ont été disponibles respectivement pour les 4 154 patients atteints de diabète de type 1 et les 13 623 patients atteints de diabète de type 2, sur l'ensemble de la période de 90 jours (les résultats détaillés sont disponibles dans le tableau ci-dessous).

« Nous savons maintenant que la synchronisation d'une application de santé mobile à un lecteur de glycémie peut apporter des bénéfices significatifs pour la gestion des patients atteints d'un diabète », a déclaré la co-auteure de l'étude, Dr. Elizabeth Holt, Responsable des Affaires Médicales Monde, des Etudes cliniques et de la Sécurité (Head of Global Medical, Clinical, and Safety) chez LifeScan.

Méthodologie de l'étude

Des données anonymisées des glycémies et de l'application ont été extraites d'une base de données appartenant à LifeScan comprenant 4 154 personnes atteintes de diabète de type 1 et 13 623 personnes atteintes de diabète de type 2. Les données des 14 premiers jours ont été comparées aux données des 14 derniers jours de la période de 90 jours d'utilisation en examinant les variations intra-sujets appariées.

TABLEAU

Temps passé sur l'application (par semaine) ≤ 2 minutes 3 à 5 minutes 6 à 10 minutes 11 à 20 minutes 21 à 60 minutes > 60 minutes Type de diabète DT1 (n= 355) DT2 (n= 849) DT1 (n= 514) DT2 (n= 1265) DT1 (n= 655) DT2 (n= 1728) DT1 (n= 721) DT2 (n=2439) DT1 (n= 1107) DT2 (n= 4701) DT1 (n= 802) DT2 (n= 2641) Glycémie moyenne (mg/dL) +0,84 -5,05 -2,48 -14,20 -5.53 -17,79 -15,11 -17,81 -9,20 -19,60 -29,36 -22,40 % Résultats dans la cible (70 à 180 mg/dL) +0,16 +3,00 +2,98 +8,13 +3.45 +10,54 +8,45 +11,87 +11,03 +12,18 +14,13 +13,40 % Résultats hyperglycémiques (>180m g/dL) +0,05 -3,12 -2,78 - 8,43 -3.48 -10,77 -9,12 -11,76 -11,51 -12,35 -15,33 -13,57 Fréquence moyenne des tests de glycémie 3,02 2,15 3,15 1,99 3,19 2,02 3,05 1,97 3,04 2,04 4,08 2,66

