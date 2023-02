Les résultats du Groupe Servier pour l'exercice 2021/22 confirment sa trajectoire de transformation

Un chiffre d'affaires consolidé de 4,876 milliards d'euros, en croissance de 9,8 % (+6,6 % à TCC i ), porté par une forte progression des ventes à l'international

Un chiffre d'affaires pour l'activité Princeps de 3,694 milliards d'euros, en hausse de 12,5 % (+8,9 % à TCC i ), et de 1,182 milliard d'euros pour l'activité Génériques, en croissance de 2,0 % (stable à TCC i )

D'importantes avancées en oncologie répondant à de forts besoins médicaux non couverts avec notamment Tibsovo ® aux États-Unis

Un leadership conforté en cardio-métabolisme et maladies veineuses

Un pipeline de projets R&D prometteur et équilibré, porteur d'espoir en oncologie, en neurosciences et en immuno-inflammation

PARIS, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2021/22 et présente les grandes étapes de sa transformation résolument engagée.

Extrait des résultats consolidés et audités (en normes IFRS[1], clos au 30 septembre 2022)

(en M€) 2021/22 2020/21 Variation Variation

à TCC[i] Chiffre d'affaires Groupe 4 876 4 441 +9,8 % +6,6 % Chiffre d'affaires activité Princeps 3 694 3 282 +12,5 % +8,9 % Chiffre d'affaires activité Génériques 1 182 1 159 +2,0 % +0,0 % EBITDA 859 638 +34,6 % - Ratio EBITDA/chiffres d'affaires 17,6 % 14,4 % +3,2 pts - Résultat d'exploitation courant 442 251 +76 % - Résultat net 192 (95) +287 -

Olivier Laureau, Président de Servier, déclare : « Dans un contexte géopolitique et économique complexe et instable, l'ensemble des segments d'activités du groupe Servier a progressé confirmant ainsi la trajectoire de notre transformation. Je suis fier du travail accompli par nos équipes qui souligne notre engagement quotidien pour les patients. Servier est aujourd'hui un acteur de santé international bâti autour de trois piliers équilibrés : le cardio-métabolisme et les maladies veineuses, l'oncologie et les génériques. Nos capacités d'innovation ont été renforcées et nous avons désormais un pipeline équilibré et prometteur, en ligne avec notre ambition tant en oncologie qu'en neurosciences et immuno-inflammation. L'atteinte de nos objectifs à 2025 est en bonne voie et nous mettons en œuvre avec détermination et confiance notre plan stratégique Servier 2030. »

[1] En ligne avec les standards internationaux, le Groupe publie désormais ses états financiers en normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Cette transition permet de faciliter la communication et la comparabilité de nos états financiers grâce à un référentiel standardisé.

[i] TCC : à taux de change constants (chiffre d'affaires retraité des impacts de changes pour l'ensemble des sociétés du Groupe)

