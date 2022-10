Les résultats du projet pilote du Groupe d'action plastiques circulaires confirment que Digimarc Recycle améliore le tri des emballages souples

BEAVERTON, Oregon, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC), leader mondial de la numérisation de produits, annonce les résultats positifs d'un projet pilote canadien de recyclage évaluant l'efficacité de Digimarc Recycle dans l'amélioration du tri des produits recyclés.

Le projet - une première en Amérique du Nord - a évalué l'efficacité de Digimarc Recycle pour optimiser le tri des emballages plastiques souples au Canada et a été entrepris en collaboration avec le Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC), les transformateurs participants et Pellenc ST.

Le GAPC a pour objectif de piloter des projets d'optimisation du recyclage des emballages plastiques dans le cadre de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) en pleine évolution au Québec et plus généralement au Canada. Le but de ces évaluations était de permettre à la société de se faire par elle-même une idée des performances de tri des composants du GAPC, et d'observer ses performances de tri des déchets mixtes, qui sont caractéristiques du contexte canadien.

La précision de la détection et du tri a été de 99 % pour les films et les produits flexibles, conformément aux directives d'amélioration définies par Digimarc. Fait remarquable, les résultats indiquent un comportement constant, quel que soit le type de matériau utilisé, les dimensions ou le type de déchets mélangés. Le GAPC en a conclu que la technologie Digimarc permet de trier les films et les matériaux flexibles de manière précise et efficace sur la base de l'UGS (déterministe). À partir de 2023, le GAPC entend mettre en œuvre cette technologie dans les installations afin de permettre le tri des produits flexibles par attributs, ce qui permettra la création de nouveaux marchés finaux.

« Ces résultats confirment une nouvelle fois ce qui a déjà été démonté dans d'autres programmes : Digimarc Recycle est extrêmement efficace pour améliorer la précision du tri des déchets recyclés et permet le tri de matériaux que la technologie de tri optique actuelle ne peut réaliser », déclare Riley McCormack, PDG de Digimarc. « Les provinces canadiennes se sont fixé des objectifs ambitieux et se sont clairement engagées à agir. Nous sommes enthousiasmés par la possibilité de soutenir le GAPC dans la mise en œuvre de sa vision du recyclage avancé du plastique au Canada. »

Des évaluations de tri à grande échelle ont été effectuées à l'aide de la technologie Digimarc au cours de l'année dernière, notamment dans le cadre de HolyGrail 2.0 , une initiative intersectorielle menée en Europe par l'AIM (l'Association des Industries de Marque) et soutenue par l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques. Bien que ces évaluations soient devenues plus complexes et plus difficiles, les résultats mesurant les taux de détection, les taux de tri et les niveaux de pureté sont restés constants et extrêmement élevés.

À propos du Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC)

Le GAPC a pour objectif de promouvoir la mise en place d'une économie circulaire pour les plastiques post-consommation au Québec et au Canada. Il vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des marchés finaux en résines recyclées et la chaîne de valeur du recyclage, grâce à l'identification et la mise en œuvre de solutions concrètes d'optimisation pouvant être déployées à court et moyen terme. Les membres du comité directeur du GAPC sont Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada, TC Transcontinental, l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Pour plus d'informations sur le GAPC, rendez-vous sur le site www.gapc.ca.

À propos de Pellenc ST

Pellenc ST, dont le siège social est situé en France, est un important fabricant d'équipements de tri intelligents et de services connectés pour promouvoir l'économie circulaire. Les trieurs optiques de Pellenc fonctionnent dans le monde entier, aussi bien dans les installations de récupération des matériaux que dans les installations de recyclage, et leur technologie de base est axée sur des solutions de spectroscopie maison pour reconnaître les matériaux et les couleurs. Pellenc souhaite développer des combinaisons grâce à de nouvelles technologies comme Digimarc Recycle, afin de faire face aux nouvelles problématiques de tri en offrant des performances optimales.

À propos de Digimarc

Digimarc est un leader mondial dans le domaine de la numérisation des produits, apportant une valeur commerciale à travers les industries grâce à des identifiants uniques et des solutions basées sur le cloud. Partenaire de confiance dans la dissuasion de la contrefaçon numérique de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc révèle le parcours d'un produit pour fournir de l'intelligence et promouvoir un monde prospère, plus sûr et plus durable. Avec Digimarc, vous pouvez enfin tout voir. Et lorsque l'on voit tout, tout est faisable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur digimarc.com.

À propos de Digimarc Recycle

Digimarc Recycle représente une révolution dans le tri, et donc le recyclage, des déchets plastiques. En reliant des filigranes numériques secrets (utilisés pour identifier de manière déterministe les emballages plastiques, quel que soit le niveau de granularité souhaité) à un référentiel extensible d'attributs de produits (tels que la marque, l'UGS, la variante du produit, la composition de l'emballage, l'usage alimentaire ou non alimentaire, etc.), Digimarc Recycle surmonte les limites des technologies de tri optique actuelles pour améliorer considérablement la qualité et la quantité des produits recyclés. De plus, les mêmes informations utilisées pour réaliser ce tri avancé dans les installations peuvent être utilisées pour fournir des instructions d'élimination en fonction du produit et du lieu via un canal de communication numérique directe avec le consommateur et propre à la marque, accessible via des filigranes figurant sur l'emballage ou des codes QR.

En plus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre d'un tri avancé lors de la collecte et dans les installations, Digimarc Recycle enregistre et présente une vue globale du parcours du produit après son achat, ce qui profite à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les organisations de responsabilité des producteurs peuvent concevoir et mettre en œuvre des programmes de REP plus significatifs et plus précis, les exploitants d'installations peuvent améliorer l'efficacité et les connaissances opérationnelles, et les propriétaires de marques et les détaillants peuvent accéder aux données pour optimiser la recyclabilité de la conception, réduire l'utilisation des emballages, comprendre le comportement des consommateurs et réaliser des gains opérationnels globaux.

