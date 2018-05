Les robots de la gamme mBot de Makeblock obtiennent une accréditation pour leur qualité éducative, de la part de l'agence de normes éducatives Kokoa

Marika Kukkasniemi, PDG de Kokoa, a déclaré : « La norme Kokoa est un certificat de qualité basé sur des données scientifiques, dont l'objectif consiste à aider les enseignants, les étudiants et les parents à découvrir des solutions d'apprentissage de qualité. Elle se fonde sur une psychologie éducative et un modèle d'apprentissage captivant, et a été développée aux côtés de chercheurs universitaires basés en Finlande. Nous avons testé les robots programmables de la gamme mBot par rapport aux programmes britanniques, afin de déterminer s'ils correspondaient effectivement à leurs objectifs d'apprentissage, leurs méthodes pédagogiques et leurs engagements d'apprentissage. Et d'après le rapport d'évaluation de 60 pages de Kokoa, la gamme mBot offre une qualité pédagogique élevée, et s'avère promouvoir l'apprentissage de manière efficace, grâce à sa note obtenue de 98/100 pour son approche pédagogique. »

1. Makeblock offre un moyen significatif de s'entraîner à la construction et à la programmation grâce à un robot modifiable.

2. Le robot peut être instruit de nombreuses manières différentes, étant commercialisé avec plusieurs applications différentes. Le niveau de difficulté est adapté, que vous soyez débutant ou de niveau plus avancé en matière de programmation.

3. Les robots de Makeblock s'accompagnent d'un large éventail de documents éducatifs, parmi lesquels des plans de cours et des travaux de projet.

4. mBot et mBot Ranger sont des robots polyvalents et robustes, qui peuvent être utilisés pour s'amuser ou pour concevoir des créations ambitieuses.

La Finlande est un pays mondialement reconnu en matière d'éducation. Son système éducatif se positionne régulièrement en tête des classements d'éducation, tels que le Rapport mondial de compétitivité du Forum économique mondial, et l'Indicateur du vivre mieux de l'OCDE depuis le début du siècle. La Finlande est largement reconnue à travers le monde comme un pays de premier ordre en matière d'éducation K-12 et d'enseignement des STIAM. Le système éducatif finlandais souligne que les enfants apprennent mieux en jouant. Les enseignants valorisent le respect des individualités des enfants, ainsi que le développement d'une coopération tout au long de la vie, et les compétences de communication. En tant qu'agence de certification en matière de normes éducatives pour les produits éducatifs finlandais et internationaux, Kokoa fait partie des forces motrices du développement mondial de l'enseignement des STIAM, en fournissant une évaluation professionnelle des produits éducatifs dans ce domaine. Pour les institutions et projets éducatifs chinois, la reconnaissance de Kokoa s'inscrit au-delà d'une simple certification, étant considérée comme une entrée sur le marché mondial de l'éducation.

Jasen Wang, fondateur et PDG de Makeblock, a déclaré : « Depuis son premier lancement en 2015, la gamme mBot séduit des millions d'utilisateurs à travers le monde. Les enseignants de plus de 10 pays ont rédigé et publié 33 programmes autour de mBot dans 10 langues, telles que le chinois, l'anglais, le français et l'allemand. La certification Kokoa illustre non seulement à nouveau la profonde intégration de Makeblock et du système d'enseignement des STIAM leader mondial, mais fournit également une excellente étude de cas de croissance, de transformation, et de mondialisation du secteur éducatif chinois. Il s'agit d'une grande fierté pour Makeblock, et cela encourage Makeblock à atteindre un marché mondial plus étendu grâce à ses produits de STIAM innovants. »

À propos de Makeblock

Fondée en 2013, Makeblock Co., Ltd est un fournisseur leader mondial de solutions destinées à l'enseignement des STIAM. Ciblant les marchés du divertissement et de l'enseignement des STIAM pour les écoles, les institutions éducatives et les familles, Makeblock propose le matériel, les logiciels et les solutions de contenus les plus complets, et organise des compétitions de robotique de premier ordre, avec pour objectif d'atteindre une intégration approfondie en matière de technologie et d'éducation. Pour en savoir plus, suivez @Makeblock sur Facebook ou sur Twitter, ou rendez-vous sur www.makeblock.com.

