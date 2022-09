Les Roches confirme sa place parmi l'élite de l'enseignement de la gestion hôtelière par un nouvel accord avec l'OMT et l'expansion de son campus de Marbella

MARBELLA, Espagne, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son engagement pour le développement du tourisme durable, Les Roches, Membre affilié de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) depuis 2017, a signé un accord qui réaffirme la volonté des deux parties de poursuivre leur collaboration dans des domaines fondamentaux tels que l'entrepreneuriat, la formation des jeunes et la transformation numérique.

Les Roches/ From left to right : Carlos Díez de la Lastra, CEO Les Roches - Benoît-Etienne Domenget, CEO Sommet Education - Zurab Pololikashvili, SG UNWTO

Ce nouvel accord est lié à l'effort continu de l'école Les Roches pour créer, sous le nom de « Spark », une sphère mondiale d'innovation qui apporte une pensée disruptive à l'industrie hôtelière et inspire les étudiants du monde entier à concevoir des projets innovants et des startups transformatrices qui respectent les principes du tourisme durable.

Avec cet engagement, les campus Les Roches en Suisse et en Espagne deviendront des centres dynamiques d'innovation touristique, où les entreprises nationales et internationales pourront exposer leurs applications, produits et services liés à l'innovation touristique tout en proposant des expériences in situ des dernières technologies.

Zurab Pololiskashvili, Secrétaire Général de l'OMT, a affirmé : « Afin de repenser le tourisme et transformer le secteur pour qu'il réalise son énorme potentiel, nous devrons soutenir de nouvelles idées et de nouveaux talents. L'OMT est fière de collaborer avec Les Roches pour former les dirigeants touristiques de demain, promouvoir l'esprit d'entreprise et faire progresser la transformation numérique du tourisme tant au niveau global que local. »

Benoit-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education, groupe d'éducation leader dans l'enseignement de l'hospitalité et des arts culinaires, comprenant Les Roches, l'Institut d'enseignement supérieur de Glion, l'École Ducasse, l'Indian School of Hospitality et Invictus Education a déclaré : « Non seulement nous nous efforçons d'améliorer l'industrie du tourisme, mais nous participons à son renouvellement en inspirant et en soutenant les nouvelles générations afin qu'elles puissent transformer leurs idées en réalités. »

En outre, Les Roches Marbella a inauguré sa nouvelle résidence pour étudiants, un événement qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'école. Cette extension, qui augmente de 20 % la capacité résidentielle de l'école, est un ajout important à la marque Les Roches : elle permet au campus de Marbella de se distinguer des autres écoles internationales du secteur. Au cours de la dernière décennie, le campus de Marbella a vu sa population étudiante augmenter de plus de 65 % et, grâce à son prestige, il attire désormais plus de 100 nationalités chaque semestre. Pour l'année universitaire 2022-2023, Les Roches Marbella accueillera plus de 1'800 étudiants, une évolution importante pour ses 25 ans d'histoire. À propos de cette réussite, Carlos Díez de la Lastra, PDG de Les Roches, s'est confié : « Nous sommes profondément reconnaissants de l'accueil que reçoit Les Roches Marbella dans tous les domaines : éducatif, touristique et institutionnel. Pour nous, cette expansion est un saut qualitatif qui nous permettra de répondre à la forte demande de talents professionnels, et qui nous positionnera encore plus haut dans le secteur du tourisme de luxe à l'échelle internationale. »

Anouck Weiss - [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1894743/Les_Roches_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1815820/LesRoches_Logo.jpg

SOURCE Les Roches