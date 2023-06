Les Roches cria a versão bilíngue de seu programa de bacharelado em Administração de Empresas (BBA) em Hotelaria e Turismo para alunos de língua espanhola

MARBELLA, Espanha, e MADRI, 23 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Les Roches, que está classificada entre as quatro instituições mais importantes do mundo em administração do setor de hospitalidade, amplia sua oferta educacional com a versão bilíngue de seu programa universitário (BBA) em Hotelaria Global e Empresas de Turismo. Com esse novo programa, exclusivo do campus de Marbella e com início em setembro, a instituição aposta na integração de alunos de língua espanhola que queiram ingressar no setor hoteleiro, mas não têm o nível necessário de inglês para ter acesso ao programa original.

Por meio desse programa, que tem três anos de duração, os alunos com nível B1 de inglês se formam em Hotelaria e Turismo, ao mesmo tempo que aprendem o idioma dominante no setor. No primeiro semestre, 45% do conteúdo acadêmico será ministrado em espanhol. Essa porcentagem será reduzida progressivamente a cada semestre, de forma que os alunos tenham a possibilidade de ser avaliados para obter seu certificado oficial de idiomas a partir do quarto semestre, e receberão um título universitário acreditado internacionalmente e uma certificação de inglês profissional.

Todos os anos, o campus da Les Roches atrai cerca de 300 das empresas mais importantes do mundo, que buscam recrutar novos talentos para vagas de estágio e primeiro emprego. Esse título abre as portas para as marcas de maior prestígio do mundo, como Marriott International, Hyatt, Four Seasons Hotels & Resorts, Soho House, Louis Vuitton ou Bentley, com as quais os alunos podem realizar dois períodos de estágio. Durante essa primeira experiência profissional no país de língua inglesa, os estudantes poderão explorar cargos nos quais o atendimento ao cliente e um conhecimento profundo do setor são imprescindíveis.

No último ano do programa, os alunos poderão se especializar em: empreendimento em hospitalidade; estratégias de marketing digital; desenvolvimento e gestão de resorts; gestão do desempenho financeiro hoteleiro ou desenvolvimento e práticas sustentáveis.

Carlos Díez de la Lastra, CEO da Les Roches, garante: "O espanhol é o quarto idioma mais falado no mundo e é a língua oficial de 21 países. Com esse novo programa, queremos oferecer as mesmas oportunidades a todos esses jovens de língua espanhola que se sentem atraídos pela qualidade do ensino e pelo prestígio da Les Roches, mas que até agora não puderam ter acesso a nossos programas devido ao idioma em que são ministrados. Assumimos o compromisso de continuar promovendo o turismo como a principal fonte da economia por meio da formação, especialização e lançamento no mercado de trabalho de novos talentos e futuras promessas provenientes de todos os países de língua espanhola."

Alunos de mais de cem nacionalidades diferentes convivem na Les Roches e adquirem as competências necessárias para se transformar em líderes do setor hoteleiro, além de habilidades linguísticas, interpessoais e de liderança. Assim que completam a graduação, os alunos recebem, em média, cinco ofertas de emprego, e a taxa de empregabilidade está em 94%. Uma vez formados, eles se unirão à rede de mais de 16 mil ex-alunos que ocupam cargos de responsabilidade em 140 países.

Sobre a Les Roches

A Les Roches é uma instituição suíça dedicada a criar as mentes inovadoras e empreendedoras do futuro. Fundada em 1954, a Les Roches oferece títulos de graduação e pós-graduação em Hotelaria e Turismo, seguindo o modelo educacional suíço. Com campi na Suíça e na Espanha e um corpo discente de mais de cem nacionalidades diferentes, a instituição oferece a seus alunos uma experiência diferenciada baseada na diversidade cultural. Desde 2021, a Les Roches também tem uma parceria acadêmica com a Indian School of Hospitality (ISH), com um campus associado em Gurugram (Deli NCR).

A Les Roches está entre as quatro melhores instituições de ensino superior do mundo em Hotelaria (QS World University Rankings, 2023). Parte da Sommet Education, líder mundial em ensino de Hotelaria, a Les Roches é acreditada pela Comissão de Ensino Superior da Nova Inglaterra (NECHE).

