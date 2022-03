Les salles blanches standardPOD G-CON, désormais disponibles en Europe

Le portefeuille standardPOD de G-CON comprend six POD, trois dimensions différentes avec des approches de flux bidirectionnel et unidirectionnel et tous dotés de la classification ISO 7. Ces unités peuvent parfaitement prendre en charge le développement et les opérations à l'échelle clinique pour les thérapies cellulaires, la formulation et le remplissage, les substances médicamenteuses, etc. et peuvent également être des composants d'une approche modulaire pour un cluster POD à unités multiples afin de répondre à des besoins de traitement plus importants.

Les POD, dont la popularité s'est accélérée au cours des 12 dernières années en raison des avantages qu'ils offrent en termes de préfabrication et de préqualification clé en main, sont désormais disponibles pour le marché EMEA par le biais de la gamme de produits standardPOD. Grâce à la normalisation, ces salles blanches peuvent être achetées à un prix fixe, incluant la conception et la qualification. L'approche standardisée de G-CON réduit les délais de conception technique et de fabrication grâce à une fabrication axée sur les processus, avec des pièces standard provenant de fournisseurs qualifiés, et grâce à l'emploi d'une main-d'œuvre formée et expérimentée. La mise en service et la qualification sont également bien définies, ce qui permet une livraison dans un délai de trois mois seulement à compter de la commande.

« G-CON continue d'élargir son portefeuille de produits mondiaux de standardPOD préconçus afin de réduire davantage le temps et le coût d'installation de l'infrastructure de salle blanche cGMP de la plus haute qualité pour ses clients », a déclaré Dennis Powers, vice-président du développement commercial et du conseil en conception pour G-CON. « La normalisation permettra de réaliser des gains d'efficacité, car l'industrie adopte de plus en plus la construction modulaire préfabriquée. »

À propos de G-CON

G-CON répond aux besoins de capacités de livraison fiables et rapides pour l'industrie biopharmaceutique. G-CON fournit des environnements et des plates-formes de salles blanches préfabriquées et préqualifiées conformes aux BPF pour des utilisations allant du laboratoire à la production clinique et commerciale pour une variété d'applications thérapeutiques.

Grâce à une approche de la conception, de la production, de l'installation et de la qualification axée sur les besoins bien définis du client, G-CON fournit un portefeuille de produits de salle blanche entièrement fonctionnels permettant une planification fiable de la biocapacité dans les délais et le budget impartis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de G-CON à l'adresse suivante : http://www.gconbio.com.

