Les salons d'avril de Global Sources 2021 sont reportés

Les éditions spéciales des salons Electronics et Lifestyle sont prévues en juillet 2021

HONG KONG, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Compte tenu de la pandémie de COVID-19, des restrictions et des obligations de quarantaine liées aux voyages internationaux et des préoccupations pour la santé et la sécurité publiques, Global Sources a le regret d'annoncer l'annulation des salons d'avril de Global Sources 2021, qui sont repoussés à octobre 2021.

Global Sources continue de soutenir les fournisseurs et les acheteurs internationaux en leur offrant des opportunités commerciales grâce à un portefeuille diversifié de services en ligne, dont Global Sources Online (www.globalsources.com) et l'application Global Sources, dans ses efforts continus pour aider les entreprises du monde entier à faire des affaires pendant la pandémie. Des éditions spéciales des salons Global Sources Electronics et Global Sources Lifestyle & Fashion devraient être organisées en juillet 2021 pour répondre à la demande croissante des acheteurs.

Annulation de la série de salons du printemps de Global Sources 2021 :

- Global Sources Consumer Electronics - (11 - 14 avril 2021) - Global Sources Mobile Electronics - (18 - 21 avril 2021) - Global Sources Smart Home & Appliances - (18 - 21 avril 2021) - Global Sources Home & Kitchen - (18 - 21 avril 2021) - Salon Tech Gifts - (18 - 21 avril 2021) - Global Sources Lifestyle X Fashion - (27 - 30 avril 2021)

« La protection de la santé et de la sécurité des exposants, des visiteurs et des utilisateurs de services a toujours été notre priorité absolue. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile d'annuler les salons Global Sources d'avril 2021. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur compréhension et leur soutien, a déclaré Hu Wei, PDG de Global Sources.

En tant que partenaire de confiance dont la mission est de stimuler le commerce international depuis 50 ans, Global Sources se tient aux côtés de ses acheteurs et de ses partenaires, contre vents et marées. Les acheteurs seront toujours en mesure de contacter les fournisseurs grâce à notre portefeuille diversifié de services en ligne, et l'utilisation de ces services a augmenté considérablement depuis la pandémie. »

Global Sourcing – toujours actif

Global Sources Online ( www.globalsources.com )

Global Sources Online a été la première plateforme de commerce BtoB internationale et possède 26 ans d'expertise, en particulier dans des domaines de pointe de grande valeur tels que l'innovation intelligente, la mode et le style de vie, et l'électronique grand public. La plateforme présente les derniers produits des fournisseurs vérifiés et permet aux acheteurs de passer des commandes d'échantillons en ligne. Accessible 24 h/24 et 7 j/7, Global Sources Online compte plus de deux millions d'utilisateurs actifs chaque mois ; elle offre des sources d'approvisionnement en O2O (online-to-offline) de qualité à des millions d'acheteurs B2B haut de gamme dans le monde entier et tout au long de l'année.

Application Global Sources – partenaire d'approvisionnement en déplacement (lien de téléchargement)

L'application GlobalSources.com est un outil d'approvisionnement tout-en-un facile à utiliser pour les acheteurs qui cherchent des millions de produits et gère leurs demandes d'informations et leurs devis, en tout temps et en tout lieu. Ses caractéristiques exceptionnelles comprennent les fonctionnalités suivantes :

- Chat en temps réel avec les fournisseurs - Regarder des démonstrations de produits - Voir les produits et les fournisseurs recommandés - Planifier et gérer la visite de salons professionnels - Obtenir des devis des fournisseurs - Commande directe avec le paiement intégré dans l'application

Les éditions spéciales des salons Electronics et Lifestyle & Fashion répondent à la demande croissante des professionnels dans le monde de l'approvisionnement

Global Sources se situe à l'avant-garde quand il s'agit de faciliter les échanges commerciaux entre les acheteurs et les fournisseurs internationaux. Faisant preuve de prévoyance, de flexibilité et d'optimisme dans la demande croissante des acheteurs, Global Sources compte organiser les premiers et les plus grands salons professionnels à Hong Kong en juillet 2021 : les éditions spéciales des salons Global Sources Electronics et Global Sources Lifestyle & Fashion. Plus de 3 500 exposants devraient participer à cet événement tant attendu qui offrirait aux acheteurs un mélange varié d'électronique grand public, d'accessoires mobiles, de produits et d'appareils électroménagers intelligents, ainsi que des produits axés sur le style de vie et la mode. Les éditions spéciales seront soutenues par les services en ligne renommés de Global Sources, ce qui permettra d'optimiser les opportunités commerciales pour les acheteurs et les fournisseurs du monde entier.

À propos de Global Sources

Global Sources est une plateforme d'approvisionnement B2B reconnue à l'échelle internationale qui favorise le commerce mondial depuis plus de 50 ans. La société met en relation des acheteurs professionnels et des fournisseurs vérifiés dans le monde entier grâce à des solutions sur mesure et des informations commerciales fiables par l'entremise de salons professionnels, de plateformes numériques et des magazines. En 1995, Global Sources a lancé le premier site d'e-commerce B2B international, globalsources.com. La société compte plus de 10 millions d'acheteurs et d'utilisateurs internationaux enregistrés.

Pour plus d'informations, consultez le site www.globalsources.com.

Related Links

http://www.globalsources.com



SOURCE Global Sources