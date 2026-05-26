Les sept matériaux plastiques de SK chemicals confirmés compatibles avec les processus européens de recyclage

Une « compatibilité totale » vérifiée avec les filières de recyclage des bouteilles PET, prouvant leur recyclabilité dès la phase de conception des matériaux

Les matériaux plastiques de SK chemicals ont obtenu une validation de leur compatibilité en tant que matière première pour les գործընթացus de recyclage en Europe.

SÉOUL, Corée du Sud, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- SK chemicals a annoncé le 26 mai que son copolyester ECOTRIA CLARO ainsi que sa gamme de produits à base de PET SKYPET ont été reconnus par RecyClass, organisme européen d'évaluation du recyclage, comme recyclables dans la filière de recyclage du PET.

Cosmetic containers and large-volume containers made with SK chemicals’ ECOTRIA CLARO 300

RecyClass est une initiative intersectorielle à but non lucratif créée afin de promouvoir l'économie circulaire des plastiques en Europe. L'organisation exploite un cadre structuré permettant d'évaluer et de certifier la recyclabilité des matériaux plastiques conformément à des protocoles d'évaluation et des directives de conception.

Dans le cadre du système RecyClass, SK chemicals a obtenu la Technology Approval (TA), une évaluation qui vérifie qu'un matériau, lorsqu'il est introduit dans des processus de recyclage réels, peut être utilisé de manière fiable comme matière recyclée sans perturber les opérations existantes. La TA constitue un critère clé pour évaluer la compatibilité d'un matériau avec les processus de recyclage lorsqu'il est utilisé comme matière première pour des plastiques recyclés post-consommation. Les matériaux dont la compatibilité avec les processus de recyclage n'a pas été vérifiée peuvent entraîner des perturbations des procédés ou une dégradation de la qualité, compromettant ainsi le recyclage effectif.

Grâce à ce résultat, SK chemicals obtient une reconnaissance faisant autorité concernant la valeur de son vaste portefeuille de polyesters en tant que matière première de recyclage, allant des copolyesters au PET et des matériaux recyclés aux matériaux vierges. Alors que les matériaux recyclés sont généralement évalués selon la présence et la proportion de matière recyclée issue de déchets plastiques retraités, l'industrie considère également la capacité des déchets plastiques usagés à être retraités à nouveau comme matière première comme un critère tout aussi essentiel de recyclabilité.

Par exemple, même si un matériau contient 100 % de PET recyclé, il ne peut contribuer à une structure circulaire continue s'il ne peut pas être recyclé à nouveau après usage en raison de contraintes liées au processus, finissant ainsi éliminé ou mis en décharge. Pour cette raison, les experts soulignent qu'un écosystème de recyclage durable exige que les matériaux remplissent deux conditions : intégrer du contenu recyclé (Recycled) et être eux-mêmes recyclables (Recyclable).

Ahn Jae-hyun, PDG de SK chemicals, a déclaré : « Cette validation constitue une reconnaissance officielle de la circularité de nos matériaux en tant que matière première de recyclage, représentant l'un des piliers de la structure circulaire complète que nous construisons. Afin d'établir une économie circulaire durable, nous continuerons à développer notre expertise technique dans le recyclage et à renforcer notre compétitivité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les matières premières jusqu'à la commercialisation, tout en élargissant notre collaboration avec nos clients européens et les autres parties prenantes. »

Les sept produits ayant obtenu cette évaluation comprennent cinq produits copolyesters de la gamme ECOTRIA CLARO et deux produits de la gamme générale SKYPET. Les cinq produits ECOTRIA CLARO — ECOTRIA CLARO 100, ECOTRIA CLARO 200, ECOTRIA CLARO 300, ECOTRIA CLARO 100 CR50N et ECOTRIA CLARO 200 CR50N — ont obtenu la classification « Full Compatible », indiquant qu'ils peuvent être recyclés conjointement sans restriction tout au long du processus de recyclage du PET. Les deux produits SKYPET, SKYPET BR et SKYPET BR-V, ont obtenu la classification « Limited Compatible », ce qui signifie qu'ils peuvent être recyclés sous certaines conditions de procédé.

L'an dernier, SK chemicals avait déjà obtenu la note maximale Class A de RecyClass via sa Letter of Compatibility (LoC) pour une bouteille PET fabriquée avec SKYPET CR, son PET recyclé circulaire. Cette évaluation vérifie si la conception structurelle d'un contenant est compatible avec les processus de recyclage existants et sert de référence pour déterminer si le contenant peut être traité sans problème dans des conditions réelles de recyclage. La bouteille intégrait les matériaux SKYPET CR BB et SKYPET CR BL.

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