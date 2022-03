Les services de sécurité des produits de construction UL pour les marques CE et UKCA aident les entreprises à maintenir l'accès au marché post-BREXIT

Pour les fabricants qui cherchent à placer des produits sur les marchés britannique et européen, la certification doit être complétée à la fois par un organisme notifié (NB) de l'UE et un organisme d'évaluation technique pour le marquage CE et un organisme d'évaluation de la conformité du marché britannique (UKMCAB) pour la marque UKCA. Grâce à un processus combiné de tests de sécurité et de certification, UL peut désormais fournir les services complets suivants sur une grande variété de câbles d'alimentation, de commande et de communication pour une installation permanente dans les bâtiments :

Essais et certification selon les exigences du marquage CE pour les produits du Règlement des produits de construction (CPR) destinés au marché européen

Marque UKCA pour les produits CPR ou l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles

Essais de sécurité UL et certification pour l'Amérique du Nord

Différents types de services de test de performance pour les câbles et les assemblages de câbles basés sur les spécifications nationales, internationales et industrielles

« Nos tests et notre certification scientifiques peuvent aider les fabricants de câbles à évaluer la conformité au règlement sur les produits de construction pour le marquage CE de l'UE et le marquage UKCA du Royaume-Uni, ce qui les aidera à démontrer leur dévouement à la sécurité tout en obtenant un accès au marché dans toute l'Europe », a déclaré Morten Lassen, vice-président régional d'UL pour l'Europe. « Les fabricants peuvent gagner du temps et de l'argent en intégrant les tests et la certification aux exigences mondiales grâce à la solution de service complète d'UL pour l'Union européenne et le Royaume-Uni. »

Les produits peuvent être certifiés selon le système AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) 1+ chez UL International B.V. pour le marquage CE et chez UL International (Royaume-Uni). Ltd pour le marquage UKCA. Selon le domaine de produit 31 (Câble d'alimentation, de contrôle et de communication), cela permet de confirmer la conformité pour l'accès au marché à la fois à l'UE et au Royaume-Uni. UL peut également faciliter les exigences de marquage CE et UKCA système AVCP 3 pour les câbles.

Remarque : Les produits entrant sur le marché de l'Irlande du Nord peuvent nécessiter les marquages UKCA et UKNI.

En savoir plus sur les services d'évaluation CPR pour les câbles d'UL.

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), des services de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de développement durable. Nous pensons que notre profonde connaissance des produits et notre intelligence dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des problèmes complexes. Découvrez-en davantage sur UL.com.

