Les sociétés de capital-investissement réorientent leurs stratégies face à une concurrence de plus en plus intense

L'enquête « Private Capital Survey H2 26 » de Termgrid révèle que les entreprises redéfinissent leur avantage concurrentiel en misant sur l'efficacité opérationnelle, la spécialisation et les relations.

Les principales conclusions sont les suivantes :

Le climat de marché reste prudent, l'optimisme n'est pas le même entre la région EMEA et les Amériques.

Les véhicules de continuation doivent être le moteur de la prochaine vague de solutions de liquidité.

53 % s'attendent à ce que les prêteurs non bancaires continuent de gagner des parts de marché dans le financement des fonds.

L'automatisation des flux de travail devance l'intelligence artificielle en tant que principale priorité opérationnelle des entreprises.

Seuls 16 % ont intégré l'IA dans leur système de gestion des connaissances d'entreprise.

LONDRES et NEW YORK, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Selon l'enquête « Private Capital Survey H2 26 » menée par Termgrid, les sociétés de capital-investissement se font de plus en plus concurrence sur l'efficacité opérationnelle, l'expertise spécialisée et la solidité de leurs relations, plutôt que sur leur taille. Si le climat du marché reste globalement stable, l'enquête suggère que l'avantage concurrentiel repose de plus en plus sur l'exécution, les solutions de liquidité et les technologies opérationnelles.

Le marché reste prudent : 38 % des acteurs se montrent optimistes, tandis que 51 % s'attendent à ce que la situation reste globalement inchangée. Les personnes interrogées dans la région EMEA se montrent plus optimistes (45 %) que celles des Amériques (35 %), où les conditions macroéconomiques continuent d'influencer fortement les prévisions de spreads.

Les conditions de levée de fonds restent difficiles, ce qui favorise le recours accru à des solutions de liquidité alternatives. Les véhicules de continuation devraient enregistrer la plus forte croissance (33 %), suivis par les structures de financement par fonds hybrides (20 %) et le financement par la valeur liquidative (19 %). Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) s'attendent également à ce que les prêteurs non bancaires continuent de gagner des parts de marché dans le financement de fonds, en particulier en Europe (64 %), par rapport aux Amériques (43 %).

Les entreprises se démarquent de plus en plus par leur expertise plutôt que par leur taille. Les participants qui travaillent avec des entreprises dont l'EBITDA dépasse 50 millions de dollars mettent l'accent sur les solutions de liquidité (23 %) et les conditions commerciales souples (21 %), tandis que ceux qui travaillent avec des entreprises dont l'EBITDA est inférieur à 50 millions de dollars se concentrent sur des stratégies d'investissement spécialisées (20 %) et les opportunités de co-investissement (19 %) pour attirer des capitaux.

Les investissements en technologie s'orientent de plus en plus vers l'efficacité opérationnelle. Près de 40 % considèrent que l'automatisation des flux de travail constitue la principale opportunité d'améliorer la capacité d'équipe. Alors que l'adoption de l'IA se généralise, seules 16 % des entreprises l'ont intégrée à leur système de gestion des connaissances. La précision (32 %), l'intégration (25 %) et la sécurité des données (20 %) restent les principaux obstacles à une adoption plus large.

« La concurrence s'intensifie sans cesse sur le marché des capitaux privés et les entreprises se démarquent de plus en plus grâce à leur excellence opérationnelle, leur expertise spécialisée et des relations clients plus solides », a déclaré Dipish Rai, cofondateur et PDG de Termgrid. « Face à l'essor croissant de l'IA, les entreprises qui intègrent le mieux cette technologie dans leurs processus de travail quotidiens seront les mieux placées pour faire face à la concurrence. »

À propos de l'enquête

Un groupe restreint de professionnels du capital-investissement a été invité à participer à cette enquête en juin 2026. Les résultats reflètent un large éventail d'opinions provenant des Amériques (56 %), de la région EMEA (42 %) et de la région APAC (4 %).

Les participants à l'enquête représentent un large éventail d'acteurs du capital privé, notamment des promoteurs (33 %), des fonds de crédit privés (29 %), des prêteurs bancaires (32 %) et d'autres acteurs (6 %). Les répondants issus de sociétés de crédit privées et de sociétés de crédit commanditaires ont déclaré les actifs sous gestion suivants : plus de 10 milliards de dollars (34 %), entre 5 et 10 milliards de dollars (20 %), moins de 5 milliards de dollars (43 %) et les structures « evergreen » (3 %). Pour consulter tous les détails de l'enquête, rendez-vous sur app.termgrid.com/termgrid-pulse/private-capital-h2-2026-outlook/

À propos de Termgrid

Termgrid est la plus importante plateforme logicielle conçue pour les marchés de capitaux privés. Elle a été créée par des professionnels de l'industrie pour résoudre les inefficacités du processus de financement, en rationalisant le flux de travail de bout en bout pour tous les participants à l'opération afin de favoriser l'efficacité et la compréhension à chaque étape d'une transaction.

Actuellement, plus de 1 600 institutions et 30 000 professionnels de la finance à travers les communautés d'emprunteurs, de prêteurs et de conseillers utilisent Termgrid pour exécuter et gérer leurs financements ou participer à des transactions. Termgrid a son siège à Londres et à New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.termgrid.com

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