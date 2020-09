Les solutions Appian Workforce Safety et CampusPass™ disponibles dans AWS Marketplace

Les solutions Appian à faible niveau de codage pour la COVID-19 aident les leaders du monde de l'entreprise et de l'enseignement supérieur à garantir un retour sûr sur le lieu de travail et dans les salles de classe

MCLEAN, Virginie, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé que ses solutions Workforce Safety et CampusPass pour la COVID-19 étaient à présent disponibles dans AWS Marketplace. Ces deux solutions, fondées sur la plateforme d'automatisation à faible niveau de codage d'Appian, sont conçues pour coordonner rapidement et en toute sécurité le retour sur site de l'ensemble des effectifs et des communautés académiques. Appian Workforce Safety et CampusPass peuvent chacune être déployées en l'espace de quelques heures sur le cloud conforme HIPAA et certifié HiTRUST d'Appian. La disponibilité des solutions Appian dans AWS Marketplace repose sur la relation qui existe de longue date entre les deux entreprises.

Les responsables organisationnels s'attachent à mettre en place des programmes et des protocoles pour assurer la santé et la sécurité de leurs communautés qui retournent au travail. Dans le même temps, ils doivent protéger les données personnelles et répondre à l'évolution des exigences nationales et régionales en matière de conformité. Les organisations ont besoin de logiciels pour recueillir rapidement des données compètes sur la santé et le traçage de contacts en toute sécurité, et de réagir rapidement et intelligemment à ces données.

Appian Workforce Safety et CampusPass sont des solutions holistiques conçues pour centraliser et automatiser tous les éléments clés nécessaires pour un retour sûr sur le lieu de travail. Il s'agit notamment de ce qui suit :

Une expérience intégrée et transparente pour traiter les dépistages sanitaires, les autorisations de retour sur le lieu de travail, le traçage des contacts, le traitement du confinement et les résultats des tests de dépistage de la COVID-19

La vitesse de déploiement nécessaire pour devenir opérationnel en l'espace de quelques jours, et la flexibilité pour des modifications rapides via une interface utilisateur sans l'intervention du service informatique

La protection et la sécurité des données du cloud conforme HIPAA et certifié HiTRUST d'Appian, et permettant la conformité GDPR et FERPA

« Les organisations doivent utiliser des logiciels pour faire revenir leurs communautés sur le lieu de travail et à l'école », explique Matt Calkins, PDG d'Appian. « Proposer nos solutions dans AWS Marketplace les rend encore plus accessibles aux entreprises, aux collèges et aux universités qui en ont besoin dès aujourd'hui. »

Pour en savoir plus sur les solutions Appian concernant la COVID-19, rendez-vous sur https://www.appian.com/workforce-safety/ et sur https://www.appian.com/campuspass/.

Pour trouver les solutions Appian dans AWS Marketplace, rendez-vous sur https://ap.pn/3hDgoDi.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme de développement à faible niveau de codage permettant une création plus rapide d'applications ayant un important impact sur les entreprises. Nombreuses sont les plus grandes organisations dans le monde qui font appel aux applications d'Appian pour améliorer la satisfaction de leur clientèle, concrétiser leur excellence fonctionnelle, simplifier la gestion des risques de même que leur conformité à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.com.

