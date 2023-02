Les solutions de gestion de l'expérience de Huawei permettent la monétisation d'expériences différenciées

BARCELONE, Espagne, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le réseau mobile poursuit sa croissance exponentielle, nous constatons un développement florissant des applications et des fonctionnalités liées au style de vie. Ces dernières années, la vidéo HD, le streaming en direct, la RA/RV, le cloud gaming et bien d'autres nouveautés attirent des groupes d'utilisateurs plus diversifiés. Parallèlement à la croissance du nombre d'utilisateurs, le trafic requis monte en flèche et, bien entendu, on s'attend à une expérience de service optimale. Face à cette tendance, les opérateurs veulent affiner l'exploitation du trafic des tuyaux, afin d'augmenter les revenus des services parallèlement à la croissance du trafic.

Comment les opérateurs peuvent-ils augmenter à la fois le volume de trafic et les revenus lorsque la monétisation du trafic rencontre des goulots d'étranglement ?

Au début de l'ère de la 4G, la monétisation du trafic se fait en facturant le trafic et en liant des packages de services OTT. Ce faisant, les opérateurs peuvent offrir des services vedettes, gagner de nouveaux utilisateurs et obtenir des revenus plus élevés en attirant le trafic OTT. Dans l'ère post-4G, les opérateurs consacrent davantage de fonds à la 5G et réduisent simultanément le capital alloué à la 4G. Cependant, de nouveaux services tels que le streaming en direct, le cloud gaming, la conférence en ligne et la RE entraînent une croissance explosive du trafic du réseau mobile. Il existe certainement une inadéquation entre les investissements et le trafic du réseau mobile, la congestion du réseau ne faisant qu'empirer et l'expérience des utilisateurs se détériorant. Comment améliorer l'efficacité globale des tuyaux, comment maximiser la valeur du trafic par bit et assurer une expérience utilisateur optimale dans un contexte de ressources limitées en bande passante, ces questions sont devenues des défis majeurs pour les opérateurs.

Les solutions de gestion de l'expérience aident les opérateurs à convertir le trafic en argent

Pour relever les défis précédents, les opérateurs peuvent faire une percée en offrant une expérience différenciée aux utilisateurs à forte valeur ajoutée. Plus précisément, les opérateurs doivent répondre à deux exigences communes, l'une étant le contrôle et l'optimisation de la congestion cellulaire, l'autre étant la garantie d'expérience pour les utilisateurs à forte valeur ajoutée. Pour répondre à ces demandes, Huawei propose deux solutions de gestion de l'expérience : Cell Congestion Optimization (CCO) et Dynamic QoE Assurance (DQA).

La solution CCO intègre la capacité de connaissance du service du réseau central pour garantir l'expérience de l'utilisateur avec des ressources de bande passante limitées. Pour la congestion cellulaire, le contrôle de la congestion est une méthode couramment utilisée. Contrairement à cela, Huawei innove en mettant en avant l'expérience de l'utilisateur grâce à des algorithmes d'optimisation intelligents et dynamiques pour les utilisateurs à fort trafic. Ainsi, lorsque ces utilisateurs regardent des vidéos ou jouent à des jeux, il est possible de détecter une explosion du trafic au niveau du flux. Le trafic est alors mis en forme en quelques millisecondes, et les paquets de données valides sont transmis à un taux 15 % plus élevé qu'auparavant. De cette façon, l'expérience de l'utilisateur est améliorée de manière efficace.

La solution DQA permet une gestion et des opérations de réseau affinées, basées sur des conduites de réseau intelligentes, des types de service et des exigences d'expérience de service. Huawei introduit l'analyse intelligente et la gestion des politiques dans le réseau central, afin de fournir une connaissance de l'expérience en temps réel et une analyse intelligente des services souscrits par les utilisateurs. Dans ce contexte, une expérience de service différenciée peut être fournie dynamiquement aux utilisateurs à forte valeur ajoutée sur demande. De plus, l'effet de l'assurance peut être visualisé, et les utilisateurs peuvent certainement le remarquer. Après l'assurance du service, un rapport sur l'expérience du service sera immédiatement envoyé aux utilisateurs pour une gestion commerciale en boucle fermée. Avec la solution DQA, les opérateurs peuvent lancer des offres pour différents niveaux d'assurance de service. Cela permet d'augmenter l'ARPU, d'accroître les revenus et de stimuler le trafic sur le réseau.

Actuellement, les solutions de gestion de l'expérience de Huawei ont été pilotées parmi les principaux opérateurs en Thaïlande et dans certaines provinces en Chine. Le MWC 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Lors de cette conférence, Huawei présentera des services et des solutions d'expérience innovants, et lancera de nouveaux produits et solutions de réseau central 5.5G. Huawei travaillera avec l'industrie pour explorer la combinaison de la gestion de l'expérience et des services RE et développer de nouveaux modèles commerciaux, offrant une solide assurance de capacité de réseau pour l'avènement de l'ère 5.5G.

