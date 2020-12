Les solutions de gestion des données centrées sur les puits Peloton, optimisées par Microsoft Azure, mènent la transformation numérique dans l'industrie de l'énergie

CALGARY, Alberta, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Peloton, le leader mondial des solutions logicielles de gestion des données sur le cycle de vie des puits pour l'industrie énergétique, est heureux d'annoncer que la plate-forme Peloton a été reconnue comme une solution privilégiée par Microsoft pour la gestion des données sur les puits, la production et les terres.

Peloton est le seul fournisseur mondial de logiciels qui offre une solution intégrée aux clients dans trois domaines : cycle de vie des données de puits, cycle de vie des données de production et gestion des données terrestres.

« D'importantes économies d'échelle sont réalisées en gérant les trois solutions sur une seule plate-forme », a déclaré Monty Meloche, président de Peloton. « En plus de la possibilité d'utiliser à la fois des intégrations commerciales dans l'ensemble des solutions et des intégrations sur mesure grâce à l'API web de la plate-forme, les clients tirent le meilleur parti de leurs données. La plate-forme nous permet de gérer cette intégration et de fournir des flux de travail qui permettent aux clients de rationaliser les opérations et de fournir la technologie d'une manière commercialement reproductible et économiquement rentable. »

Développée avec la technologie Azure de Microsoft, la plate-forme Peloton offre une expérience utilisateur robuste aux compagnies pétrolières et gazières du monde entier. La plate-forme Peloton offre un environnement sécurisé, optimisé et évolutif qui permet aux équipes des opérations du client de se concentrer sur leurs objectifs principaux de saisie, de gestion et d'analyse des données.

« Microsoft Azure aide Peloton à fournir des solutions de gestion de données, en fournissant aux clients des analyses précieuses et opportunes pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations », a déclaré Uwa Airhiavbere, directeur de la pratique de l'industrie de l'énergie chez Microsoft. « Ses solutions logicielles de gestion des données sur le cycle de vie des puits, optimisées par Azure, rationalisent la collecte, l'intégration et le partage des données clés, ce qui permet de prendre rapidement des décisions en connaissance de cause. »

À propos de Peloton

La plate-forme Peloton dynamise la transformation numérique du pétrole et du gaz par la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données en fournissant des solutions entièrement intégrées de gestion du cycle de vie des données de puits, du cycle de vie des données de production et des données terrestres. Avec une histoire de 30 ans et une orientation claire, plus de 600 clients du secteur pétrolier et gazier dans le monde entier font confiance à la technologie Peloton pour doter leurs parties prenantes des outils et des informations nécessaires pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations. Pour plus d'informations, visitez le site www.peloton.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpg

Related Links

www.peloton.com



SOURCE Peloton