Les solutions innovantes d'empreintes digitales de Goodix équipent la gamme de tablettes Galaxy Tab S7 de Samsung

SHENZHEN, Chine, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., un fournisseur de solutions intégrées qui offre des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui que ses solutions d'empreintes digitales innovantes ont remporté un succès remarquable en matière de design sur les tablettes Galaxy Tab S7 et Tab S7+ de Samsung, lancées aujourd'hui.

Peu de temps après sa première commercialisation réussie sur la série Galaxy de Samsung, avec le lancement de l'A71 5G, le capteur d'empreintes digitales optique IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORTM de Goodix a multiplié ses applications sur les tablettes phares de Samsung, et a déjà été appliqué sur plus de 150 modèles d'appareils mobiles de renom afin d'offrir aux consommateurs du monde entier des expériences de déverrouillage transparentes.

Le capteur d'empreintes digitales latéral de la tablette Galaxy Tab S7 est lui aussi produit par Goodix. Ce capteur d'empreintes digitales latéral capacitif ultra-étroit épouse parfaitement le boîtier fin de la Galaxy Tab S7, et fait également office de bouton d'alimentation.

Goodix continuera d'offrir à ses clients des valeurs différenciées sur le marché des appareils intelligents, et de proposer des expériences améliorées aux consommateurs du monde entier par le biais de la technologie et de l'innovation.

À propos de Goodix

Goodix Technology (SH : 603160) est un fournisseur de solutions intégrées pour des applications basées sur la conception et le développement de circuits intégrés. L'entreprise offre des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les semi-conducteurs, destinées aux dispositifs intelligents, aux applications de l'IdO et à l'électronique automobile. Goodix est reconnue comme étant le plus grand fournisseur de solutions d'authentification biométrique pour les dispositifs Android sur le marché mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.goodix.com

