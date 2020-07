Les solutions VendorVerifier d'ISMS Applications sont désormais présentes sur SAP® App Center

En s'intégrant aux solutions SAP® Ariba®, VendorVerifier d'ISMS Applications offre aux clients une chaîne d'approvisionnement sécurisée et rentable

CHICAGO et WASHINGTON, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ISMS Applications a annoncé aujourd'hui que quatre versions de sa solution VendorVerifier sont désormais disponibles à l'achat en ligne sur SAP® App Center, le marché numérique pour les offres des partenaires SAP. Les versions de VendorVerifier disponibles sont SAP Ariba Sourcing, SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance et SAP Ariba Supplier Risk. La solution VendorVerifier s'intègre aux solutions SAP® Ariba® et aide les clients à réduire les coûts, à diminuer les risques et à protéger la propriété intellectuelle en élargissant la communauté des fournisseurs qui respectent les politiques de travail à domicile et d'autres politiques axées sur la cybersécurité.

« Notre partenariat avec SAP marque une étape importante pour notre produit VendorVerifier », a déclaré S. Carr Davis, cofondateur d'ISMS Applications. « Désormais, toutes les organisations qui s'appuient sur les solutions SAP Ariba pour les fonctions d'approvisionnement, de contrats, de cycle de vie et de performance des fournisseurs et de risques liés aux fournisseurs ont la possibilité d'accéder à VendorVerifier pour aider leur importante communauté de fournisseurs à développer des politiques de conformité qui contribuent à atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement, à minimiser la charge des fournisseurs et à augmenter le nombre de fournisseurs qualifiés. »

Les organisations d'acheteurs et leurs fournisseurs sont confrontés à d'importants défis en matière d'approvisionnement et de gestion des risques. Les fournisseurs souffrent d'une lassitude face aux évaluations et manquent souvent de connaissances ou de ressources pour répondre aux exigences des acheteurs dans des domaines tels que la cybersécurité. En conséquence, les acheteurs constatent que leurs réserves de fournisseurs se réduisent, ce qui compromet les calendriers et augmente le coût des biens et des services.

VendorVerifier répond directement à ces préoccupations. Le produit exploite la technologie d'apprentissage automatique pour :

Élaborer de toutes pièces des politiques de cybersécurité pour le travail à domicile et autres, en se basant sur les exigences et les bonnes pratiques du National Institute of Standards and Technology's Cybersecurity Framework (NIST CSF), des directives pour les acheteurs et d'autres normes et règlements.

Analyser les politiques existantes par rapport au NIST CSF et aux exigences spécifiques des acheteurs, en identifiant les lacunes, les insuffisances et les éléments clés non inclus (KENI).

Recommander des mises à jour des politiques existantes afin de tenir compte des lacunes et des KENI pour contribuer à atteindre et à maintenir la conformité, en améliorant la collaboration entre les acheteurs et les fournisseurs ainsi que la cybersanté et hygiène de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, en mettant les fournisseurs en conformité plutôt qu'en les évaluant et en offrant aux acheteurs un environnement d'appel d'offres plus compétitif.

Les entreprises qui utilisent les solutions SAP Ariba pour l'approvisionnement, les contrats, le cycle de vie et les performances des fournisseurs et les risques liés aux fournisseurs peuvent acheter VendorVerifier et partager ses puissants avantages avec l'ensemble de leurs communautés de fournisseurs. Comme le produit est une application Software-as-a-Service cloud, l'accès des fournisseurs est simple et direct, ce qui permet de fournir rapidement des résultats aux acheteurs et aux fournisseurs.

Au SAP App Center, les entreprises peuvent découvrir environ 1600 solutions partenaires innovantes qui s'intègrent aux solutions SAP et les prolongent. Les clients peuvent y trouver les applications partenaires validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué sur SAP App Center, SAP plantera un arbre. Recherchez, essayez et achetez les solutions des partenaires SAP en ligne à l'adresse www.sapappcenter.com.

ISMS Applications est un partenaire du programme SAP PartnerEdge®. À ce titre, elle est habilitée à développer, commercialiser et vendre des applications logicielles sur les plateformes technologiques leaders du marché de SAP. Le programme SAP PartnerEdge fournit les outils d'aide à la vente, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter le développement d'applications de haute qualité et de rupture axées sur des besoins commerciaux spécifiques, rapidement et à moindre coût. Le programme donne accès à toutes les technologies SAP pertinentes dans un cadre simple, dans le cadre d'un contrat global unique.

À propos d'ISMS Applications

ISMS Applications est le premier fournisseur de solutions de conformité assistées par la technologie pour le marché des petites et moyennes entreprises (PME). Les outils d'ISMS Applications intègrent l'apprentissage automatique pour permettre aux entreprises d'atteindre et de maintenir plus rapidement et à moindre coût la conformité aux normes de sécurité afin qu'elles puissent rester dans la chaîne d'approvisionnement et mieux servir leurs clients.

Pour en savoir plus, consultez https://www.ismsapps.com.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés ici ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir de plus amples renseignements et des avis sur les marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

Pour de plus amples informations, pour la presse uniquement :

Alan Gilbert

ISMS Applications

(703) 255-3835 (b)

(703) 624-4675 (m)

[email protected]

www.ismsapps.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219960/ISMS_Logo.jpg

