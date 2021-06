Les superstars du cyclisme Pogačar & Roglič testent leur connaissance de la Slovénie

Le duo a contribué à faire de la Slovénie l'une des nouvelles destinations cyclistes les plus intéressantes d'Europe lors du Tour de France de l'année dernière. Aujourd'hui, à quelques jours du départ de la course de cette année, une nouvelle vidéo offre la possibilité d'en savoir plus sur les deux coureurs et sur leur pays d'origine.

Tadej Pogacar x Primoz Roglic - L'ultime défi du quiz slovène

Les deux cyclistes ont dû mettre leurs connaissances slovènes à l'épreuve en répondant à une série de questions telles que l'emplacement de la plus ancienne vigne du pays, l'endroit où se trouve la seule île de Slovénie, la longueur exacte du littoral slovène et ce qu'est exactement une « dodole ».

Nous découvrons également que l'ascension slovène préférée de Pogacar est Krvavec, la station de ski la plus proche d'un aéroport international en Europe, tandis que Roglic révèle qu'il aimerait visiter Hisa Franko, le restaurant deux étoiles Michelin dirigé par la célèbre chef Ana Ros. Enfin, la vidéo offre aux fans de cyclisme la possibilité de découvrir tout ce qu'ils savent sur les deux superstars du cyclisme et sur le cyclisme sur route slovène en participant à leur propre quiz sur le cyclisme slovène.

Un tour de force d'aventures cyclistes

C'est également grâce à ces deux grands talents que la Slovénie est désormais considérée comme l'une des destinations cyclistes les plus passionnantes d'Europe. Avec un paysage naturel extrêmement diversifié, des itinéraires adaptés à tous les âges et à tous les niveaux et une multitude d'hébergements adaptés aux cyclistes, la Slovénie est l'option idéale pour un séjour à vélo, qui sera également mis en évidence dans les années à venir, lorsque le tourisme de plein air sera mis en avant.

Pour lire notre article sur les dix meilleures raisons de choisir une aventure à vélo en Slovénie, rendez-vous sur le site : https://www.slovenia.info/en/stories/ten-reasons-for-a-cycling-adventure-in-slovenia.

Vidéo : https://youtu.be/dERHUDL-JEw

