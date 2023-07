Les technologies donnent un coup de pouce aux études archéologiques sur les vestiges découverts sur le site des ruines de Sanxingdui

PÉKIN, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du People's Daily : Le nouveau bâtiment du Musée Sanxingdui dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, a officiellement ouvert au public le 27 juillet. Près de 600 vestiges découverts dans les célèbres ruines de Sanxingdui ont été présentés au public.

Au total, ce sont plus de 1 500 pièces ou ensembles de vestiges, y compris des articles de poterie, de bronze, de jade et d'or, qui sont présentés dans le nouveau bâtiment, qui s'étend sur une surface d'exposition de 22 000 mètres carrés.

Le site de Sanxingdui abrite les plus grandes ruines de la période pré-Qin (avant 221 av. J.-C.), de la plus longue durée et avec le plus de vestiges découverts dans le sud-ouest de la Chine. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Sa zone centrale, la ville antique de Sanxingdui, couvre une surface d'environ 3,6 kilomètres carrés, et a duré jusqu'au début, voire à la moitié ou à la fin de la dynastique Shang (entre 1600 et 1046 av. J.-C.), il y a plus de 3 000 ans.

Ces dernières années, un certain nombre de technologies de pointe dans de multiples disciplines ont été utilisées pour les fouilles archéologiques du site des ruines de Sanxingdui, qui ont permis de faire évoluer les modèles de recherche des grands projets archéologiques et de bâtir des plateformes ouvertes pour la coopération interdisciplinaire.

Par exemple, à partir des cendres noires découvertes dans les fosses sacrificielles du site, les experts ont révélé des techniques textiles datant de plus de 3 000 ans ; grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, une réplique d'un autel en bronze a été réalisée avec des fragments de vaisselle en bronze découverts dans différentes fosses sacrificielles.

Les vestiges sont relativement stables lorsqu'ils sont enfouis sous terre. Le changement environnemental drastique qui survient après leur exhumation peut causer des dommages dévastateurs si des mesures de protection ne sont pas prises rapidement, comme la décoloration et la carbonisation des matières organiques.

Les fouilles du site des ruines de Sanxingdui en 2021 ont ébahi le public avec des cabines archéologiques transparentes et technologiques et des archéologues en « combinaisons de protection ». Les cabines fermées étaient équipées de régulateurs de température et d'humidité, et capables de protéger les vestiges de la poussière, des bactéries et d'autres facteurs polluants, offrant ainsi une protection in situ fiable. Un laboratoire de protection d'urgence des vestiges et des entrepôts temporaires ont également été installés près des cabines.

Exhumer des vestiges est une tâche difficile. Les archéologues doivent échantillonner le sol et les adhérences sur les vestiges, puis vérifier le pH et les teneurs en sel soluble et en humidité, afin de garantir le succès de l'exhumation et la préservation.

Afin de ne pas endommager les grandes pièces en bronze lors de leur extraction des ruines de Sanxingdui, les archéologues ont réalisé pour la première fois des boîtiers protecteurs en gel de silice imprimés en 3D pour s'adapter parfaitement aux pièces en bronze.

En outre, la technologie cinématique en temps réel a été employée dans les fouilles sur le site des ruines de Sanxingdui afin d'enregistrer les longitudes et les latitudes des échantillons de sol et des vestiges déterrés, ainsi que leurs âges et les matériaux de leur composition. Un QR code a été généré pour chaque vestige comme une « carte d'identité individuelle ».

Pour reconstituer des fragments de céramique en bronze découverts dans différentes fosses sacrificielles, l'équipe chargée de la conservation des vestiges des ruines de Sanxingdui a collaboré avec un laboratoire numérique du géant technologique chinois Tencent, obtenu les caractéristiques géométriques des fragments grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, et vérifié les possibilités de différentes combinaisons. Cela a permis aux chercheurs de restaurer l'apparence originale des vestiges dans l'espace virtuel sans même toucher les objets physiques.

En raison d'une capacité scientifique insuffisante, les études sur de nombreux vestiges découverts ont stagné dans le passé. Dans les années 1980, un grand lot d'articles en bronze, en or et en jade a été découvert sur le site des ruines de Sanxingdui, à la grande surprise du public. Les chercheurs ont trouvé des cendres sur des articles en bronze et les ont considérées comme des résidus de soie, mais il n'existait alors pas de technologie capable de le prouver.

L'énigme n'a été résolue que ces dernières années. Grâce à une technologie de détection des fibroïnes développée par le Musée national de la soie de Chine et d'autres institutions à partir de l'immunologie, des résidus de soie ont été découverts dans des fosses sacrificielles sur le site des ruines de Sanxingdui en 2021.

Grâce à des microscopes à ultra-profondeur, à la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et à d'autres technologies d'analyse avancées, les chercheurs ont de nouveau étudié plusieurs articles en bronze découverts il y a une trentaine d'années et ont confirmé la présence de soie sur eux.

La découverte a prouvé que les anciens résidents de cette période de l'histoire avaient déjà développé des techniques et des compétences textiles fines, et a fourni des matériaux physiques pour étudier l'histoire du textile de la province du Sichuan, a déclaré Zhou Yang, chercheur au Musée national de la soie de Chine.

La technologie est comme un microscope qui permet aux chercheurs de voir davantage de détails sur les vestiges et ainsi obtenir des informations qui étaient autrefois difficiles à obtenir.

Le vieillissement des vestiges est irréversible, quels que soient les matériaux dont ils sont faits. Enregistrer l'information des vestiges par des moyens numériques leur donnerait une « nouvelle vie ». Grâce à la technologie numérique, les chercheurs et les visiteurs du monde entier peuvent obtenir l'information sur les vestiges en tout lieu et à tout moment. Autrefois ressource matérielle, les vestiges culturels deviennent une ressource numérique, contribuant ainsi davantage à l'apprentissage mutuel entre les civilisations et à la vulgarisation et à l'éducation scientifiques.

