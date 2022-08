Les téléviseurs ULED 2022 haute performance de Hisense sont maintenant disponibles en Afrique du Sud

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, un fournisseur de téléviseurs et d'appareils ménagers haute performance, a lancé trois séries de ses produits à écran ULED haute performance sur le marché sud-africain en août. Avec les séries U8H, U7H et U6H, Hisense vise à renforcer le divertissement à domicile pour les Sud-Africains.

Grâce au Hi-View Engine (« moteur haute visibilité ») de Hisense, les modèles des trois séries offrent une meilleure expérience visuelle pour tout type de contenu et dans toutes les conditions d'utilisation du téléviseur, que ce soit dans une pièce lumineuse, sombre, bruyante ou calme. En réunissant toute l'intelligence en un seul endroit, le Hi-View Engine permet d'améliorer la qualité de l'image scène par scène. L'algorithme simule le réseau neuronal, optimisant intelligemment l'image grâce à l'apprentissage profond pour une visualisation adaptative et brillante.

Les trois séries prennent en charge la technologie Quantum Dot Colour, qui permet aux utilisateurs de découvrir un nouveau monde de couleurs avec plus d'un milliard de nuances disponibles. Parallèlement, le système de haut-parleurs Dolby Atmos® permet aux téléviseurs d'offrir un réalisme inégalé et un paysage sonore riche, créant ainsi une expérience audiovisuelle totalement immersive qui plonge le spectateur dans la scène.

De plus, les modèles U8H et U7H disposent d'une technologie sonore qui s'adapte à la pièce et génère intelligemment la courbe sonore la plus adaptée à la taille et aux matériaux de l'espace. En outre, Dolby Vision IQ et HDR 10+ Adaptive, qui sont pris en charge dans les deux séries, améliorent les performances HDR dans toutes les conditions d'éclairage. Les deux séries sont alimentées par le système d'exploitation VIDAA U6 mis à jour par Hisense, qui prend en charge davantage d'applications et un plus large éventail de contenus. Pour un visionnage encore plus simplifié, les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur via la télécommande vocale mains libres ou émettre des commandes vocales jusqu'à une distance de trois mètres.

La série U8H prend également en charge la fonction IMAX Enhanced, qui permet de bénéficier d'un son surround multicanal 2.1.2 offrant une expérience immersive saisissante qui transporte les téléspectateurs dans l'instant présent sans la moindre distraction.

Disponible sur les trois séries, la fonction Game Mode Pro permet aux joueurs de bénéficier de réponses instantanées avec un mode automatique à faible latence et un VRR (taux de rafraîchissement variable) continu pour minimiser le décalage des entrées, la gigue de l'écran et les déchirures. Sur les modèles U7H et U8H, dotés de la prise en charge HDMI 2.1 et de la certification AMD FreeSync Premium, l'écran active automatiquement les fonctions HDMI avancées pour donner aux joueurs un avantage concurrentiel.

Désormais, pour toute nouvelle commande du téléviseur ULED 2022, Hisense offrira des bons d'achat aux consommateurs sud-africains :

De plus, du 10 juillet au 31 octobre, si vous partagez une photo de votre nouveau téléviseur ULED 2022, que vous détaillez votre expérience sur les médias sociaux et que vous identifiez @HisenseSA, vous avez une chance de gagner une barre de son Hisense HS212F qui viendra compléter votre téléviseur et dont la valeur est de 2 200 rands.

