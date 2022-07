Les temps forts de la 5e conférence de technologie des logiciels SIG

PÉKIN, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le rideau tombe sur la 5e conférence de technologie des logiciels SIG (GTC 2022), un événement international sur les SIG coorganisé par FIG, SaudiGS, CLAERIA,ASPG et SuperMap, et conçu pour partager les nouveautés en matière de logiciels SIG, et échanger les meilleures pratiques en matière d'applications SIG. Du 6 au 8 juillet, des experts, des officiels, des entreprises et des représentants d'universités de près de 130 pays se sont réunis au GTC 2022 pour connaître les dernières technologies du GIS SuperMap, discuter des applications SIG innovantes et explorer les futures tendances de l'industrie des SIG.

Outre la conférence plénière en Chine, le GTC 2022 propose six séances en présentiel en Indonésie, au Botswana, en Thaïlande, au Sénégal, aux Philippines et au Pérou, ainsi que quatre séances plénières virtuelles multilingues en anglais, français, espagnol et japonais.

La conférence plénière en français a été l'occasion d'une discussion animée sur les villes intelligentes, l'urbanisme, l'aménagement rural et les dernières technologies des SIG 3D. M. Yankhoba DIATARA, ministre de l'Économie numérique et des télécommunications du Sénégal a prononcé un chaleureux discours d'ouverture. La conférence plénière en anglais a accueilli plus de 2 000 participants du Kenya, d'Éthiopie, du Mexique, d'Australie, d'Allemagne, de Grèce, d'Inde, etc.

La séance sur place au Botswana a été coorganisée par GeoSmart et SuperMap. M. Oduetse Tautona, maire adjoint au conseil municipal de Gaborone, a prononcé le discours d'ouverture. M. Cavin Boy Rowayi, directeur de Geosmart, a partagé ses connaissances sur l'aperçu des SIG au Botswana. Des experts de l'Université du Botswana, du Botswana Geoscience Institute et d'entreprises locales bien connues ont présenté des exposés éclairants sur les applications SIG dans l'exploitation minière, les drones, la cartographie urbaine, etc.

SuperMap s'est associé à l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique (ASPG) pour organiser la session sur place au Sénégal. Le ministère de l'Économie numérique et des télécommunications, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et les entreprises membres de l'ASPG ont partagé des idées sur la gestion cadastrale, la gestion municipale et le développement commercial des entreprises géospatiales.

C'est la première année que le GTC organise des séances en présentiel en Afrique. L'Afrique est un marché en pleine croissance pour les SIG alors que la numérisation se répand sur tout le continent. La valeur de la technologie SIG, représentée par le SIG 3D, le SIG IA et les big data SIG, est prégnante en urbanisme, en agriculture, en gestion des catastrophes, etc. Le SIG SuperMap, leader des systèmes technologiques SIG, est engagé dans des travaux révolutionnaires dans ce domaine et pour des applications innovantes dans divers secteurs.

