Les tendances de la mode en pleine lumière : La 29e édition de Fashion Source Shenzhen et la SS25 Shenzhen Original Design Fashion Week s'achèvent en beauté

SHENZHEN, Chine, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 23 novembre, la 29e Fashion Source Shenzhen et SS25 Shenzhen Original Design Fashion Week, organisée par GL Events-Pengcheng Exhibition et la Shenzhen Clothing Supply Chain Association, s'est achevée au Shenzhen Convention and Exhibition Center.

S'étendant sur 70 000 mètres carrés, cet événement de trois jours a accueilli plus de 1 200 exposants internationaux, 9 zones d'exposition thématiques, plus de 300 sessions de rencontres d'affaires, près de 30 défilés de mode et plus de 80 activités, attirant plus de 50 000 visiteurs dans le monde entier. Parmi les points forts, citons FS 25-26AW Knitting Trends, FS UrLib Selected, FS Fashion & Sports Trend Zone, Première Vision Trend Area, Première Vision Sustainability Focus Area, et FS National Heritage Zone, qui allie créativité, technologie et durabilité dans une vitrine tournée vers l'avenir des tendances du secteur.

Le Fashion Source China Clothing Supply Chain Summit, dont le thème est "BOUNDARYLESS", a introduit une plateforme à double voie avec un sommet principal et le sous-site innovant "MulFUN Fab". Plus de 50 chefs de file du secteur ont organisé plus de 30 forums sur des sujets tels que l'innovation dans le domaine de la maille, la mode durable, les technologies émergentes et l'artisanat traditionnel, apportant ainsi un éclairage essentiel sur les innovations du secteur.

Cette année a marqué le 10e anniversaire de la semaine de la mode de Shenzhen Original Design, célébrée sous le thème "Special 'Ten' Moments". L'événement comprenait près de 30 défilés de mode et plus de 150 marques de créateurs, capturant l'esprit vibrant des créateurs émergents de la grande région de la baie. L'exposition a offert un double festin visuel et commercial aux amateurs de mode et aux acheteurs, avec une atmosphère animée et des défilés à guichets fermés. Les collections présentées ont transcendé la culture, l'émotion et l'art, soulignant la créativité et l'originalité des créations. L'un des temps forts a été "Un hommage à 100 ans de mode - Exposition conjointe d'illustrations de mode et d'installations artistiques", présentant plus de 100 illustrations de Yuan Chunran et une installation de l'artiste Li Dashuai.

Pour la première fois, un "Cloud Runway" a permis la diffusion en direct et la vente directe de produits, comblant ainsi le fossé entre les défilés de mode et le commerce.

Comme l'a déclaré Zhang Xiangquan, directeur général de GL Events-Pengcheng Exhibition, "cet événement a marqué une étape importante dans l'intégration des ressources, l'expansion du marché et l'innovation. À l'avenir, nous visons à fournir une plateforme solide aux entreprises pour qu'elles puissent saisir de nouvelles opportunités."

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain festival de mode de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement, du 31 mars au 2 avril au printemps prochain !