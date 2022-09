Les tunivers LEGO® s'affrontent dans LEGO Brawls, qui débarque sur consoles

« LEGO Brawls met en valeur le jeu LEGO d'une toute nouvelle façon en offrant un divertissement génial et familial. Personnalisez votre figurine et faites équipe avec vos amis pour de l'action survoltée au milieu de tous vos thèmes LEGO préférés », s'est enthousiasmé Murray Andrews, responsable de l'édition chez LEGO Games.

La mécanique de construction et de combat du jeu (« build-and-brawl ») représente une évolution sans précédent du genre traditionnel des combats de plateformes. Les joueurs construisent et s'affrontent avec des mini-combattants LEGO uniques en leur genre, adaptés à leur personnalité, leur stratégie et leur style de jeu. Avec plus de 77 trillions de possibilités de personnalisation, les joueurs peuvent choisir n'importe quelle combinaison de pièces de figurines, d'accessoires, d'armes de mêlée, de power-ups, d'émoticônes et de noms pour construire leur combattant favori. Les événements saisonniers et leur contenu offrent encore plus de possibilités.

« Dans une approche LEGO unique en son genre, l'imagination, l'expression de soi et l'humour loufoque sont les ingrédients d'un jeu de compétition authentique et léger », a déclaré Brian Lovell, PDG de Red Games Co. « LEGO Brawls fait son entrée dans un nouveau territoire, qui encourage l'individualité, le travail d'équipe et le pur plaisir de la compétition. »

Le jeu présente des niveaux emblématiques sur le thème des LEGO, allant des thèmes classiques comme Space et Castle aux univers favoris des fans tels que LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO®, et LEGO Monkie Kid™. Chaque niveau offre différents modes de jeu, défis uniques et conditions de victoire. Pour ce qui est du multijoueur en ligne, les joueurs peuvent concourir en 4v4 pour du contrôle de point, rassembler des objets de collection dans les niveaux du mode Collecte, participer à une Battle Royale où c'est « chacun pour soi » ou simplement s'affronter en « free for brawl » où le dernier encore debout est déclaré vainqueur. En mode Party, les joueurs peuvent lancer des parties privées avec des amis, localement ou en ligne. Grâce au support multi-plateformes, les joueurs de tous horizons peuvent faire équipe et concourir quel que soit leur système de jeu.

« LEGO Brawls est une variation distincte du genre des jeux de combat de compétition, et un jeu dont toute la famille peut profiter », a expliqué Savannah Ho, cheffe de marque associée pour Bandai Namco Entertainment America Inc. « Le jeu offre une gamme incroyable d'options de personnalisation et de fonctionnalités de jeu, donnant aux joueurs une plateforme pour un plaisir de jeu sans fin alors qu'ils rivalisent pour se vanter de leur victoire auprès de leurs amis ou qu'ils recherchent une gloire mondiale en s'affichant sur les classements en ligne. »

LEGO Brawls est maintenant disponible chez les détaillants , sur le Nintendo eShop , le PlayStation Store , le Microsoft Store for Xbox , Steam , Apple Arcade , et GeForce NOW . Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.legobrawlsgame.com .

À propos de Red Games Co.

Red Games Co. est un studio de développement de jeux basé à Salt Lake City, dans l'Utah, et à Los Angeles, en Californie, axé sur la création de jeux amusants, compétitifs et familiaux. Le studio crée des jeux originaux que les joueurs de tous âges et de toutes capacités peuvent apprécier, en se basant sur leur propre propriété intellectuelle interne ainsi que des collaborations avec des partenaires de longue date (y compris LEGO®, Hasbro et Crayola). Les jeux et applications à succès de Red Games Co. comprennent LEGO Brawls, Crayola Create and Play, Transformers Tactical Arena, Solitaire Stories, Super Mega Mini Party et Bold Moves. « Notre mission est de créer des jeux auquel un public multigénérationnel aime jouer, que les amis et la famille peuvent apprécier ensemble et que les parents peuvent approuver », a déclaré Brian Lovell, le PDG de Red Games Co. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.redgames.co .

À propos du Groupe LEGO

La mission du Groupe LEGO est d'inspirer et de développer les bâtisseurs de demain à travers le pouvoir du jeu. Le système LEGO in Play, avec sa base en briques LEGO, permet aux enfants et aux fans de construire et de reconstruire tout ce qu'ils peuvent imaginer. Le groupe LEGO a été fondé à Billund, au Danemark en 1932 par Ole Kirk Kristiansen. Son nom est dérivé des deux mots danois LEg et GOdt, signifiant « bien jouer ». Aujourd'hui, le groupe LEGO demeure une entreprise familiale basée à Billund. Cependant, ses produits sont maintenant vendus dans plus de 130 pays dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.LEGO.com .

À propos de Bandai Namco Entertainment America Inc.

Bandai Namco Entertainment America Inc., qui fait partie du groupe Bandai Namco, est l'un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de divertissement interactif pour les grandes consoles de jeux vidéo, PC, en ligne et plateformes mobiles. L'entreprise est reconnue pour avoir créé de nombreuses franchises classiques bien-aimées de l'industrie, comme PAC-MAN®, GALAGA®, TEKKEN®, SOULCALIBUR® et ACE COMBAT®, et pour avoir publié la série DARK SOULS™ acclamée par la critique et le titre vedette ELDEN RING™. Bandai Namco Entertainment America Inc. est également le premier éditeur de l'hémisphère occidental de jeux vidéo basés sur des animes japonais, dont GUNDAM™, NARUTO SHIPPUDEN™, DRAGON BALL™ et ONE PIECE®. Bandai Namco Entertainment America Inc. a son siège social à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d'informations sur l'entreprise et ses produits, rendez-vous sur http://www.bandainamcoent.com .

LEGO® BRAWLS SOFTWARE ©2022 Red Games Co. Produit par Red Games Co. sous licence du Groupe LEGO. LEGO, le logo LEGO et la Minifigure sont des marques commerciales du Groupe LEGO. ©2022 The LEGO Group. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

