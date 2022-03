LES UKRAINIENS SONT PRÊTS À RÉSISTER ET À SE BATTRE MAIS NE CONSIDÈRENT PAS LES RUSSES COMME DES ENNEMIS, SELON UN NOUVEAU SONDAGE DE LORD ASHCROFT

LA PLUPART D'ENTRE EUX REJETTENT L'INTERDICTION D'ADHÉSION À L'OTAN COMME PRIX À PAYER POUR METTRE FIN À LA GUERRE

LONDRES, 5 mars 2022 /PRNewswire/ -- Trois quarts des Ukrainiens sont prêts à prendre les armes contre les troupes russes et seulement un peu plus d'un sur dix quitterait le pays s'il le pouvait, selon un sondage réalisé dans le pays pour Lord Ashcroft Polls. Toutefois, deux tiers d'entre eux affirment que les Ukrainiens et les Russes de souche ont plus de choses qui les unissent que qui les divisent.

Le sondage, réalisé par téléphone entre le 1er et le 3 mars auprès de 1040 Ukrainiens, révèle également que de fortes majorités s'opposent à l'acceptation d'une interdiction d'adhésion à l'OTAN, d'une réduction des troupes de l'OTAN dans les pays limitrophes de la Russie et d'une reconnaissance officielle de la Crimée comme faisant partie de la Russie comme prix à payer pour mettre fin à la guerre. Les conclusions sont les suivantes :

· 68 % ont déclaré qu'ils pensaient que les sanctions imposées à la Russie seraient efficaces pour mettre fin à la guerre. Toutefois, seuls 23 % d'entre eux ont déclaré que l'OTAN prenait des mesures suffisantes pour aider l'Ukraine, contre 46 % pour l'UE, 44 % pour les États-Unis et 8 % pour la Chine. Une majorité (53 %) a déclaré que le Royaume-Uni en faisait assez.

· 86 % ont dit qu'ils voulaient que l'Ukraine se joigne à l'OTAN, et 6 sur 10 ont dit qu'ils se sentiraient plus en sécurité s'ils savaient que l'Ukraine avait des armes nucléaires.

· 67 % ont déclaré qu'ils seraient prêts à prendre les armes pour lutter contre les troupes russes, et 7 % ont déclaré qu'ils le faisaient déjà. Seuls 11 % (et seulement 5 % des personnes âgées de 65 ans et plus) ont déclaré qu'ils quitteraient l'Ukraine demain s'ils pouvaient le faire en toute sécurité.

· La plupart des Ukrainiens (56 %) s'attendaient à ce que le conflit soit terminé d'ici la fin mars. Moins d'une personne sur dix (9 %) a déclaré qu'elle pensait que cela durerait plus de six mois.

· 69 % ont déclaré qu'une interdiction d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait une condition inacceptable pour mettre fin à la guerre ; 61 % ont déclaré qu'une réduction des troupes et des armes de l'OTAN dans les pays limitrophes de la Russie serait inacceptable. Un nombre encore plus important - 78 %, a déclaré que la reconnaissance officielle de la Crimée comme faisant partie de la Russie serait inacceptable, même si elle garantissait la fin de la guerre.

· 65 % sont d'accord pour dire que « malgré nos différences, il y a plus de choses qui unissent les Russes de souche vivant en Ukraine et les Ukrainiens que de choses qui nous divisent. »

· 93 % ont déclaré qu'ils considéraient que l'avenir de l'Ukraine était plus proche de l'Europe que de la Russie, dont 78 % des personnes d'origine russe et 84 % des personnes vivant dans l'est du pays, plus près de la frontière russe.

Dans son commentaire sur les résultats du sondage, Lord Ashcroft écrit :

« Nous avons tous vu la bravoure et l'esprit extraordinaires avec lesquels le peuple ukrainien a répondu à l'invasion brutale de Poutine. Les résultats d'une enquête que, à mon grand étonnement, un cabinet d'études de Kiev a pu réaliser ces derniers jours pour Lord Ashcroft Polls ne font que renforcer mon admiration. Si vous pensez qu'une enquête d'opinion est une distraction plutôt insignifiante au vu de l'ampleur des événements qui se déroulent, laissez-moi vous dire que nos partenaires à Kiev ont été heureux d'avoir la chance de montrer au monde un peu de ce que pensent et ressentent les Ukrainiens qui défendent leur pays. »

