Les ventes annuelles des robots collaboratifs de Doosan Robotics, dépassent la barre des 1000 unités vendues, battant des records nationaux

Fondée en 2015, Doosan Robotics fabrique des cobots à l'aide d'une technologie propriétaire et conserve sa position de numéro un du marché coréen depuis 2018.

Doosan Robotics a également affiché des performances remarquables sur les marchés mondiaux, devenant la première entreprise coréenne à être nommée parmi les cinq premiers fabricants de cobot au monde. La performance mondiale de l'entreprise représente à présent 70 % de ses ventes totales, et la demande continue d'augmenter en provenance de marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. La société prévoit d'établir des filiales dans ces régions afin d'accélérer davantage sa croissance.

L'entreprise a également annoncé qu'elle avait été en mesure de recueillir un investissement de 33,7 millions de dollars américains auprès de Praxis Capital Partners et de Korea Investment Partners, les investisseurs valorisent fortement les réalisations et la compétitivité de l'entreprise. Les fonds serviront à élargir la capacité de ventes mondiales et à renforcer la R&D afin d'attirer des partenariats supplémentaires à l'échelle mondiale et nationale. La société prévoit également de lancer une première offre au public de titres financiers avec l'ambition de devenir un leader mondial du marché des cobots dans les domaines de la fabrication et des services.

« Nous avons hâte d'accélérer la croissance de notre entreprise grâce aux fonds recueillis récemment, a déclaré William (Junghoon Ryu), PDG de Doosan Robotics. Nous allons encore améliorer la compétitivité des nouveaux produits et des logiciels qui sont assemblés avec notre technologie propriétaire et nous nous efforçons d'atteindre la position de premier détenteur de parts de marché de cobot au monde. », a-t-il ajouté.

Entre-temps, Doosan Robotics était présent au Consumer Electronics Show (CES) 2022, du 5 au 8 janvier. Cela a été le premier dévoilement des plus récents robots de service de l'entreprise, y compris le robot-café modulaire sans barista, baptisé DR. Système de robot caméra primé par le CES et PRESSO, « New Inspiration. New Angle. (NINA) ».

À propos de Doosan Robotics

Fondée en 2015 par Doosan Group, Doosan Robotics crée la technologie de la prochaine génération de fabrication. Fondé en 1896, le groupe compte 25 filiales et 114 entités mondiales, générant un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars en 2020. https://www.doosanrobotics.com/en/.

