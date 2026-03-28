Les ventes de "Children of the Sun" de Jay Chou ont dépassé les 100 millions de RMB, alors que Tencent Music Entertainment Group assure un déploiement mondial.

SHENZHEN, Chine, 29 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 16e album studio de la superstar de la mandopop Jay Chou, "Children of the Sun", a été lancé en première mondiale le 25 mars, en exclusivité sur les plates-formes de Tencent Music Entertainment Group, notamment QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music. Depuis le lancement des précommandes le 19 mars, les ventes de l'album n'ont cessé d'augmenter, le total des recettes sur toutes les plateformes dépassant les 100 millions de RMB, ce qui confirme l'attrait durable de Jay Chou.

L'album comprend 13 titres, dont 12 chansons nouvellement composées et un titre bonus, "Christmas Star", créé pour les fans, ce qui constitue sa liste de titres la plus complète à ce jour. Mélangeant divers styles tels que la musique classique, la musique chinoise, les ballades romantiques et le rap occidental, l'album comprend également une chanson dédiée à sa fille cadette, Jacinda.

Tencent Music Entertainment Group a soutenu la sortie de l'album par une campagne intégrée en ligne et hors ligne. En ligne, QQ Music a lancé des contenus d'accroche, des précommandes et des activités interactives pour les fans, comme le "Heart Puzzle" et le "Surprise Lucky Bag". Les fans qui achètent l'album numérique ont accès à des avantages numériques exclusifs, notamment des thèmes de profil personnalisés et des identifiants de compte premium, tandis que ceux qui achètent les lots limités SVIP recevront des produits dérivés sous licence officielle méticuleusement conçus par JVR Music, notamment des cartes de collection NFC, des cartes de paroles physiques et une médaille physique, associant de manière transparente la technologie et le rituel, créant ainsi des souvenirs exclusifs à forte valeur de collection.

Hors ligne, Tencent Music Entertainment Group a mis en place des installations thématiques dans 48 villes de Chine, couvrant 74 lieux emblématiques, y compris des spectacles de lumière par drone et d'autres activités d'engagement des fans. La campagne s'étendra également à l'échelle internationale, avec des panneaux d'affichage numérique grand format qui apparaîtront à Times Square, à New York, et dans les principaux quartiers commerciaux de Chine, invitant le public mondial à s'engager dans le lancement de l'album.

En tant que partenaires stratégiques à long terme, Tencent Music et JVR Music ont publié le premier album numérique de Jay Chou, "Aiyo, Not Bad", en 2014, et "Greatest Works of Art", en 2022, une œuvre qui a établi un record en tant qu'"Epic Hall of Fame Album". Grâce à la combinaison d'une distribution exclusive et d'initiatives promotionnelles coordonnées, Tencent Music Entertainment Group a encore accéléré le déploiement mondial du nouvel album de Jay Chou, renforçant ainsi sa connexion avec les fans du monde entier.

Ces dernières années, Tencent Music Entertainment Group a élargi son écosystème de droits musicaux, couvrant des contenus mondiaux de premier ordre et des publics divers, permettant ainsi à la musique de haute qualité d'atteindre les auditeurs du monde entier.

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