Les ventes de deux-roues électriques intelligentes de Segway-Ninebot dépassent le million d'unités en 2 ans

CHANGZHOU, Chine, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Après avoir terminé la production de 10 millions d'unités de trottinettes électriques en avril dernier, le 29 août, Segway-Ninebot a célébré un autre événement marquant : la vente d'un million de scooters et de cyclomoteurs électriques en Chine.

« Nous avons réussi à passer de zéro à un million d'unités en seulement deux ans après être entrés sur le marché des deux-roues électriques. Nous avons maintenu la plus forte croissance des ventes de scooters et de cyclomoteurs électriques haut de gamme », a déclaré He feilong, président de la division commerciale de Segway-Ninebot pour la Chine dans l'usine de Changzhou.

Spécialiste mondialement connu des véhicules avec système d'auto-équilibrage et des trottinettes électriques, Segway-Ninebot a étendu rapidement ses activités au secteur des deux-roues électriques, que ce soit sur le marché national ou à l'international, et tente désormais d'investir le marché des produits d'avant-garde tels que l'e-scooter E110A/S aux États-Unis et en Europe.

Par rapport à ses concurrents classiques, Segway-Ninebot s'emploie plus activement à rendre la mobilité intelligente. Les produits sont équipés du système intelligent RideyGo! qui aide les utilisateurs à verrouiller/déverrouiller ou localiser le véhicule sur les applications. Les nouveaux produits, qui incluent l'eMoped MMAX, sont par ailleurs dotés du système de suivi TCS intégré à ABS, qui n'équipait auparavant que les motos et les automobiles.

Les ventes mondiales de deux-roues électriques de l'entreprise s'élevaient à 500 000 unités en 2021. En 2022, Segway-Ninebot s'est transformée en une marque mondiale remarquable, entamant un partenariat avec la célébrité chinoise Jackson Yee. La mission de ce nouveau porte-parole mondial : permettre à la société d'atteindre toutes les générations de consommateurs.

Segway-Ninebot a dévoilé son slogan : jeunes et cools. Apparaissant lors de la Fashion Week de New York, ces véhicules peuvent également être des articles de mode alliant élégance et modernité. Comme l'a commenté Tom's Guide, ces scooters au style dynamique et divertissant vous mèneront où bon vous semble.

En 2021, la Segway Across America: West Coast Edition a été lancée avec 2 stars d'Instagram qui ont conduit depuis Seattle jusqu'en Californie sur des eMoped C80, tandis que cette année la SAA s'intéressait au voyage d'influenceurs TikTok de la région de Niagara à Miami sur un eScooter 110A.

Les trajets longue distance font partie de l'engagement continu de Segway en faveur de la durabilité et de la sensibilisation à l'utilisation des véhicules électriques comme une alternative plus écologique aux véhicules traditionnels.

Avec de meilleurs designs, des avancées technologiques et des approches plus économiques, les scooters électriques/cyclomoteurs sont certainement le nouveau mode de transport pour les banlieusards, les explorateurs de la nature et les icônes de la mode.

Segway-Ninebot saisit cette opportunité avec force et continue d'augmenter sa capacité de production. Près de l'usine actuelle de Changzhou, un nouveau site de production sera bientôt en service en octobre.

