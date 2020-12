Les ventes de livres électroniques chinois ont décuplé pendant la pandémie

BEIJING, 5 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Pendant la pandémie, l'industrie de l'édition chinoise a connu une augmentation considérable de ses ventes à l'exportation de livres électroniques. Le confinement des écoles a forcé les bibliothécaires à acheter principalement des livres électroniques plutôt que des versions imprimées. La demande croissante de contenu numérique a également incité les éditeurs à explorer de nouveaux modèles de vente et de service pour mieux répondre aux attentes des clients pendant cette pandémie.

Selon la China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC), l'un des principaux exportateurs de publications en Chine et le développeur de la plateforme China E-book Hub, depuis février 2020, les ventes à l'exportation de contenu numérique ont considérablement augmenté. Les ventes numériques totales ont augmenté de plus de 10 fois et les ventes de livres électroniques aux clients institutionnels ont augmenté de plus de 20 fois. À partir des données sur les ventes de livres électroniques de la plateforme China E-book Hub, la croissance provient surtout des bibliothèques des meilleures universités, comme l'Université de Stanford, l'Université Columbia et l'Université Harvard. « La pandémie a forcé les librairies et les bibliothèques à fermer dans le monde entier. Les professeurs et les étudiants doivent, la plupart du temps, se contenter de cours en ligne. Ils n'ont en outre aucun accès aux bibliothèques ou ne disposent que d'un accès limité à ces institutions. Ces circonstances ont entraîné une augmentation de la demande en contenu académique numérique. De plus en plus d'établissements universitaires recherchent des plateformes numériques stables pour proposer du contenu universitaire de qualité. Au fil des ans, nous avons rassemblé une somme imposante de contenus numériques. Notre plateforme, China E-book Hub, est ainsi devenue une option intéressante pour les bibliothécaires scolaires et universitaires », a déclaré Jason Yuan, directeur du département des ventes à l'exportation de contenu numérique de la CNPIEC.

Lors d'une récente conférence en ligne entre les bibliothécaires de l'Asie de l'Est et les éditeurs chinois, Stephen Qiao, bibliothécaire de l'Université de Toronto, a déclaré que les ressources numériques sont devenues plus essentielles pendant la pandémie. Les bibliothèques doivent collaborer avec les éditeurs et les libraires pour créer de nouveaux modèles de services pour l'acquisition de ressources numériques. Jidong Yang, directeur de la bibliothèque de l'Asie de l'Est (EAL, East Asia Library) de l'Université de Stanford, a également exprimé son attente d'une meilleure qualité et d'une « transition plus rapide du format papier au numérique » pour le contenu académique. Il souhaite également le maintien d'échanges réguliers avec les associations de bibliothèques à l'étranger.

Des défis se posent également pour les éditeurs et les distributeurs numériques. Les livres publiés avant 2012 ont rarement des versions numériques disponibles. Les droits numériques des éditeurs reviennent normalement aux auteurs après trois ans. De plus, le coût de la numérisation est à la hausse. Pour répondre aux besoins des différentes plateformes, les fichiers PDF, E-pub et Html sont souvent nécessaires, ce qui augmente encore davantage le coût de la numérisation. La plateforme China E-Book Hub du CNPIEC dispose d'un département de numérisation interne qui aide les éditeurs à convertir les fichiers nécessaires. La CEPIEC fournit également des services personnalisés, agrégeant des ressources de livres électroniques sur demande. Avec le vaste réseau d'éditeurs et l'équipe dédiée d'agrégation de contenu, la plateforme China E-book Hub de la CNPIEC peut répondre à la demande du bibliothécaire en cinq jours ouvrables. Le service sur demande sera la « prochaine étape » importante pour mieux répondre aux attentes des clients institutionnels de la CNPIEC.

China E-Book Hub est une plateforme numérique orientée vers l'exportation de publications numériques. Elle a été développée par la China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPICE). La plateforme China E-Book Hub compte aujourd'hui plus de 330 000 titres de livres électroniques et de revues, et près de 1 000 livres audio, plus de 550 éditeurs en Chine, couvrant plus de 95 % des maisons d'édition chinoises. Le centre se compose de 7 sous-bibliothèques et mini-collections, telles que la China Academic Library, China Gazetteer Library, National Palace Museum Library et d'autres produits de base de données professionnels.

La China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) est le plus grand importateur-exportateur de l'édition chinoise et des industries internationales organisatrices de foires du livre. Soucieux de devenir un agent numérique et un grossiste de calibre mondial, la CNPIEC crée une structure de groupe qui englobe des activités comme l'importation et l'exportation de publications, les services de ressources numériques et les services organisateurs d'expositions internationales, l'impression sur demande, l'édition internationale, le commerce culturel, les finances et l'immobilier.

