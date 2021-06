Les vêtements BitePRO visent à réduire les méthodes de contrôle et de contention dans les soins de santé mentale

BitePRO offre des vêtements de protection pour aider à réduire les cas de contention et l'utilisation de la force lors de la manipulation de personnes présentant des comportements difficiles.

BitePRO souhaite également soutenir la promotion d'une approche du recours à la force fondée sur les droits de la personne, en donnant aux professionnels de première ligne des outils pour les aider à travailler en étroite collaboration avec les patients et à développer des environnements thérapeutiques qui garantissent que la force est utilisée en dernier recours.

Suite aux commentaires des clients, le potentiel des vêtements de protection discrets pour le personnel comme une étape essentielle vers l'atteinte de cet objectif a été reconnu et la demande de vêtements de protection dans les unités de soins de santé mentale a été remarquée.

Cette demande a été constatée à la suite d'un sondage auprès de la clientèle internationale, où le fabricant de vêtements a souligné que 92 % des participants ont constaté que leur personnel se sentait plus en confiance lorsqu'il portait les vêtements de protection de l'entreprise.

Rachel Riding, conseillère principale produits, a déclaré : « Pour que le personnel se sente plus en sécurité et se sente moins obligé de recourir à la force et à la contention, il faut lui permettre en priorité d'avoir accès à la protection personnelle. »

Elle a également ajouté : « Nous espérons que le personnel sera en mesure d'apaiser en toute sécurité une situation au cours de laquelle les soignants eux-mêmes ou les patients risquent de subir des blessures et des traumatismes avant d'atteindre le point de crise. »

BitePRO a déjà fourni une quantité considérable de sacs , contenant les modèles de vêtements les plus populaires, aux hôpitaux, aux établissements d'enseignement spécialisé et aux unités de soins de santé mentale du monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter directement BitePRO : [email protected]

À propos de BitePRO

BitePRO est une entreprise internationale spécialisée dans la conception et l'offre de vêtements résistants aux morsures, offrant une protection portable et fiable contre les comportements difficiles. Présence sur les réseaux sociaux : Facebook , LinkedIn et Instagram .

Contacts pour les médias :

Jemma Utley (PR)

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44 (0) 845 5193953

Rachel Riding (Ventes)

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44 (0) 1423 229755

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1531865/BitePRO_Armguard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1359438/BitePRO_Logo.jpg

SOURCE BitePRO