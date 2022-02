Les vidéos de voyage des utilisateurs de Huawei vues 6 millions de fois sur Instagram

LONDON, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Il y a quelques jours, un groupe d'utilisateurs de Huawei populaires et influents nous a montré comment explorer le monde avec les applications Petal Maps et Petal Search. L'objectif était simple : créer et filmer un Petal Journey unique, et laisser libre cours à sa créativité ! Certains influenceurs sont même allés plus loin, et ont utilisé l'application Petal Clip pour monter leurs vidéos.