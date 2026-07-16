Les villes européennes s'imposent en tête du classement de l'« Indice mondial d'attractivité des villes touristiques » 2026, avec Paris en deuxième position

SÉOUL, Corée du Sud, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Yanolja Research, un institut de recherche international spécialisé dans les voyages et le tourisme, a annoncé aujourd'hui les résultats 2026 de « l'Indice d'attractivité Yanolja », dont le nom officiel est « Indice mondial d'attractivité des villes touristiques ». Élaboré conjointement par Yanolja Research, l'institut CHRIBA de l'université Purdue aux États-Unis et le centre H&T Analytics de l'université Kyung Hee à Séoul, cet indice mesure la capacité des grandes villes touristiques à susciter l'intérêt des voyageurs du monde entier et à provoquer chez eux une réponse émotionnelle.

À partir des données mondiales issues des réseaux sociaux, disponibles en 14 langues et fournies par Brandwatch, l'indice 2026 a élargi son champ d'évaluation à 261 villes et a publié le classement des 200 premières, mettant ainsi en lumière ce dont les voyageurs parlent, ce dont ils se souviennent et ce à quoi ils accordent une valeur émotionnelle, au-delà des indicateurs traditionnels basés sur l'offre.

Alors que New York occupe la première place mondiale, les destinations européennes ont affiché d'excellents résultats dans le haut du classement. Paris prend la deuxième place au classement général, suivie de Londres à la sixième place et de Rome à la septième. Avec trois villes parmi les sept premières au classement mondial, l'Europe confirme sa position de pôle mondial en matière de culture, de patrimoine, de mode de vie urbain et d'expériences de voyage riches en émotions.

Évolution de la profondeur du marché européen et des tendances en matière de demande

L'indice d'attractivité Yanolja 2026 met en évidence l'attrait indéniable de l'Europe, qu'il s'agisse de capitales historiques, de centres culturels, de destinations balnéaires ou de villes où il fait bon vivre. Au-delà du top 10, les villes européennes ont fait preuve d'une grande compétitivité, notamment Madrid (n° 17), Milan (n° 33), Barcelone (n° 35), Nice (n° 37), Berlin (n° 41) et Venise (n° 49). Au total, neuf villes européennes figurent dans le Top 50 mondial et 28 dans le Top 100, ce qui montre que la force touristique de l'Europe repose sur une grande diversifié régionale.

Les grandes villes européennes ont également transformé leur renommée culturelle de longue date en attrait touristique contemporain. Paris s'est classée 2e en termes de notoriété et 5e en termes d'attractivité, Londres 3e et 6e, et Rome 4e et 7e, respectivement. Ces résultats indiquent que les villes les plus populaires d'Europe continuent d'être largement connues, tout en suscitant une grande satisfaction émotionnelle chez les voyageurs du monde entier.

« L'indice d'attractivité Yanolja 2026 montre que la compétitivité touristique dépend désormais de la capacité à transformer la notoriété mondiale en expériences significatives pour les visiteurs », a déclaré le Dr SooCheong Jang, professeur à l'université Purdue et directeur de Yanolja Research. « Les excellents résultats de l'Europe, avec Paris à la deuxième place, confirment son attrait durable à l'échelle mondiale. »

L'analyse complète et le classement des 200 premières villes sont disponibles sur le site officiel de Yanolja Research.

https://www.yanolja-research.com/brand/attractiveness/ranking/overall?lang=en