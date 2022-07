LES WILDLIFE RANGERS SE PRÉPARENT POUR LE WILDLIFE RANGER CHALLENGE 2022

LONDRES, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- En prévision de la Journée mondiale des Rangers qui aura lieu le dimanche 31 juillet, plus de 100 équipes de rangers de 15 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la Gambie et le Nigeria, se préparent pour le Wildlife Ranger Challenge 2022, une initiative de collecte de fonds de plusieurs millions de dollars, dont le point culminant sera le semi-marathon de 21 km du Wildlife Ranger Challenge le samedi 17 septembre.

Le jour de la course coïncidera avec le Congrès des rangers africains qui se tiendra à Kasane, au Botswana, et au cours duquel Tusk et ses partenaires, la Game Rangers' Association of Africa et NATURAL STATE, ont l'intention de rassembler les délégués pour qu'ils participent au défi, dans le but d'établir un nouveau record mondial Guinness pour le semi-marathon le plus rapide avec un poids de 22 kg.

La course sera accompagnée d'une série de défis mentaux et physiques, et le public en Afrique et dans le monde entier sera encouragé à participer aux côtés des rangers. La nouveauté de cette année sera un mini-défi pour les équipes de rangers avec des unités canines, dans lequel les chiens et leurs maîtres feront la démonstration de leurs compétences en matière de pistage. Pour en savoir plus, faire un don à la cause et s'inscrire pour courir en solidarité avec les rangers africains, rendez-vous sur wildliferangerchallenge.org

Le lancement du challenge de cette année s'est accompagné d'un spectaculaire spectacle de lumières à Londres, avec des points de repère emblématiques tels que le Haut Commissariat d'Afrique du Sud, au cœur de Trafalgar Square, illuminés pour présenter une carte de l'Afrique et des pays participants.

Après le succès des campagnes des années précédentes, qui ont permis à ce jour de récolter un total de plus de 12 millions de dollars, le Wildlife Ranger Challenge 2022 aura un impact plus important que jamais, le défi de cette année cherchant à corriger les idées reçues sur le rôle des rangers et à soutenir le développement de l'ensemble de la profession de « ranger ». Pour soutenir cet objectif, Mark Scheinberg et le Scheinberg Relief Fund, le donateur fondateur du challenge, se sont généreusement engagés à verser 1 million de dollars en contrepartie pour soutenir les rangers, en plus des 6,5 millions de dollars versés à la campagne à ce jour.

Le Wildlife Ranger Challenge 2022 mettra en lumière le rôle toujours plus diversifié des rangers afin de démontrer leurs rôles plus larges en tant que conservateurs, enseignants, travailleurs de soutien communautaire et leaders, contribuant non seulement à la protection de la faune et au soutien de leurs communautés immédiates, mais aussi aux objectifs mondiaux de développement durable de l'ONU.

Au fur et à mesure que le défi se développe, il a pour objectif de devenir un mouvement visant à faire reconnaître le métier de ranger, à renforcer la camaraderie entre les rangers et leurs collègues au-delà des frontières et à améliorer le bien-être des rangers sur le terrain en Afrique.

Effa Mathew Febwi, du parc national de Gashaka Gumti au Nigéria, a déclaré : « Les rangers sont importants pour la conservation de la nature dans le monde entier, car ils patrouillent dans les zones protégées, surveillent la faune sauvage, empêchent le braconnage et d'autres activités illégales. Ils aident les communautés à résoudre les conflits entre l'homme et la faune, font participer les communautés locales à la conservation, aident au tourisme et risquent leur vie pour la conservation. Le Wildlife Ranger Challenge permet de générer des fonds importants auprès des donateurs et des amoureux de la nature qui fournissent aux rangers des équipements de patrouille et de communication, des salaires et des programmes de formation, soutiennent les familles des héros tombés au combat et renforcent les compétences au sein de la communauté. Merci beaucoup ! »

Bear Grylls, aventurier et ambassadeur de Tusk, a déclaré : « Aujourd'hui, les rangers font face à des pressions croissantes. Les ressources sont extrêmement limitées, et beaucoup de ceux qui travaillent en première ligne dans les zones protégées d'Afrique ne disposent pas des outils essentiels pour effectuer leur travail en toute sécurité. Avec l'augmentation des taux de braconnage, les rangers sont de plus en plus sollicités. Participer au Wildlife Ranger Challenge est un moyen fantastique de montrer que vous êtes du côté des rangers et de faire en sorte que ces héros de la conservation reçoivent la reconnaissance et les fonds vitaux dont ils ont tant besoin. »

Pour en savoir plus : https://www.tusk.org/news/rangers-gear-up-for-the-2022-wildlife-ranger-challenge/

SOURCE Tusk