Lesaffre acquiert Recombia Biosciences, entreprise spécialisée dans l'édition du génome à haut débit et la biologie de synthèse

PARIS, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lesaffre, acteur mondial de référence dans le domaine de la fermentation depuis 170 ans, annonce l'acquisition de Recombia Biosciences, entreprise de recherche basée dans la baie de San Francisco, Etats-Unis et fondée en 2019 sur la base d'une technologie sous licence de l'université de Stanford. Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat stratégique initié en 2020 visant à exploiter les technologies d'édition du génome de Recombia Biosciences pour accélérer le développement de la levure, en vue de la production durable d'ingrédients fermentés par Lesaffre. Ce partenariat avait marqué l'entrée de Lesaffre dans le monde de la biologie de synthèse, considérée comme une des opportunités majeures de cette décennie en biotechnologie.

Au cours des deux dernières années, Recombia et Lesaffre ont uni leurs forces pour concevoir et développer de nouvelles souches de levure innovantes et optimiser la production de plusieurs ingrédients biosourcés et de biocarburants.

« Avec l'acquisition de Recombia Biosciences, nous enrichissons le portefeuille de technologies de pointe du groupe permettant d'accélérer l'innovation en matière de développement et de production de levure, et nous nous entourons de nouveaux talents que nous accueillons chaleureusement. L'innovation fait partie de l'ADN de Lesaffre. Cette acquisition illustre parfaitement la mission de Lesaffre : entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète », déclare Brice-Audren Riché, Directeur Général de Lesaffre.

Les douze salariés de Recombia Biosciences seront rattachés au Centre d'excellence en bio-ingénierie de Lesaffre, département majeur de l'Institut des sciences et technologies de Lesaffre, l'entité R&D de l'entreprise composée de près de 200 chercheurs internationaux passionnés.

A ce stade, Recombia Biosciences aura pour mission principale d'exploiter ses technologies d'édition du génome à haut débit et de biologie de synthèse au profit des diverses activités de Lesaffre dans le monde. Les prochaines orientations des programmes scientifiques et technologiques basés sur la technologie Recombia seront définies conjointement par un conseil spécifique Lesaffre-Recombia présidé par Lars Steinmetz, cofondateur de Recombia Biosciences.

Fondée par le Dr Justin Smith, le Dr Bob St.Onge et Lars Steinmetz, Recombia Biosciences a obtenu une licence de l'université de Stanford pour ses technologies. Ces technologies sont uniques et basées sur des techniques qui augmentent l'efficacité de l'édition du génome et permettent l'ingénierie de souches de levure à très haut débit.

