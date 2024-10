Lesaffre renforce sa Recherche, Développement & Innovation (RD&I) grâce à l'acquisition d'Altar, une société appartenant à Ginkgo Bioworks

MARCQ-EN-BARŒUL, France, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lesaffre, acteur majeur de la fermentation et des micro-organismes, annonce l'acquisition d'Altar, une start-up française spécialisée dans l'Evolution Adaptative en Laboratoire (ALE). Fondée en 2017, Altar viendra compléter le savoir-faire et les technologies déjà existantes de Lesaffre, afin de renforcer la capacité d'innovation du Groupe dans le domaine de la fermentation et des micro-organismes.

Altar est une société de biotechnologie française fondée en 2017, spécialisée dans l'évolution adaptative en laboratoire (ALE). La société a développé ces dernières années une technologie permettant de cultiver en continu et sans interruption des cultures de micro-organismes dans des conditions contrôlées afin de sélectionner des souches aux propriétés spécifiques, aussi longtemps que nécessaire. La start-up offre un accès à sa technologie, à sa plateforme et au savoir-faire associé par le biais de projets de collaboration ou de services de recherche. Grâce à la grande maturité de leur approche de l'ALE, Altar dispose d'un haut niveau de précision et de contrôle sur leur technologie, directement lié au savoir-faire de ses équipes et à leur R&D de pointe.

« Chez Lesaffre, nous sommes convaincus que la fermentation offre un champ des possibles infini", déclare Brice-Audren Riché, Directeur Général de Lesaffre. "En s'appuyant sur l'incroyable potentiel des micro-organismes, la fermentation nous apparaît comme une solution innovante pour nourrir une population mondiale croissante de manière plus sûre, plus saine et plus durable. En tant que leader dans le domaine de la bio-ingénierie et des bioprocédés, la recherche, le développement et l'innovation sont au cœur de notre réussite. Notre engagement fort en matière de RD&I reflète notre mission : Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger notre planète. Cet engagement s'est intensifié ces dernières années, comme en témoignent nos investissements stratégiques. Tout d'abord, nous avons implanté le Campus Lesaffre - un centre de pointe conçu pour accélérer l'innovation en tirant parti des dernières avancées architecturales et technologiques. Parallèlement, nous avons renforcé nos capacités de RD&I grâce à l'acquisition stratégique de trois sociétés spécialisées dans la recherche sur la fermentation au cours des trois dernières années ».

Cette acquisition comprend l'intégration par Lesaffre des équipes d'Altar, leur savoir-faire et les machines conçues et utilisées quotidiennement par les équipes. Cette technologie, maîtrisée par ses utilisateurs depuis des années constitue un véritable atout pour Lesaffre, et est complémentaire à la gamme de technologies déjà existante du Groupe. La transaction a été conclue à la fin du mois de septembre 2024.

Une technologie de pointe complémentaire au savoir-faire de Lesaffre

Cette acquisition de compétences et de savoir-faire vient compléter les technologies existantes de l'Institut de Science et Technologie de Lesaffre (LIST) et s'inscrit dans sa stratégie d'investir toujours plus dans ses équipements de RD&I pour répondre au mieux aux besoins des clients du Groupe. Grâce à cette technologie, Lesaffre sera en mesure de proposer à ses clients des souches plus complexes et offrir des produits de plus haute qualité.

« Chez Lesaffre, nous sommes convaincus que la RD&I d'aujourd'hui constitue les produits de demain. En investissant aujourd'hui dans notre capacité d'innovation, nous donnons à nos experts en Recherche et Développement les moyens de concevoir des produits plus sains et plus durables qui répondent au mieux aux besoins de nos clients. Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes d'Altar au sein de Lesaffre, et d'unir nos forces pour construire ensemble les solutions de demain. » commente Christine M'Rini, Directrice de la RD&I chez Lesaffre.

Basés à Evry (Île-de-France) au sein du Genopole, le premier Biocluster français dédié à la recherche en biotechnologie, les 14 employés d'Altar sont intégrés au sein de l'Institut de Science et Technologie de Lesaffre, le département RD&I du Groupe. Ils constituent une véritable force pour Lesaffre qui s'appuie sur leurs connaissances et leur expertise de cette technologie pour repousser toujours plus loin les limites de l'innovation.

« L'acquisition par Lesaffre d'Altar, notre filiale française, permet à Ginkgo de se recentrer stratégiquement tout en permettant à Lesaffre d'aller encore plus loin dans l'innovation et la réponse aux grands défis de demain. Nous sommes ravis de conserver l'accès à cette technologie puissante, développée et adaptée par les équipes d'Altar sur la plateforme de Ginkgo, qui complète parfaitement le savoir-faire de Lesaffre dans le domaine des micro-organismes. Nous sommes très reconnaissants envers nos employés qui rejoignent Lesaffre et nous réjouissons de continuer à travailler ensemble dans le futur. » ajoute Ena Cratsenburg, Directrice Générale chez Ginkgo Bioworks.

