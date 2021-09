Leshan : La joie de Leshan pour l'exposition internationale du voyage du Sichuan

LESHAN, Chine, 2 septembre, 2021 /PRNewswire/ -- La 8e Exposition internationale du voyage du Sichuan est prévue à Leshan du 2 au 5 septembre 2021 avec des chaînes de marketing en ligne et hors ligne de manière diverse, flexible et réalisable. Pendant l'Expo, une zone d'exposition intérieure et un parc d'exposition extérieur seront mis en place sur le site principal. Avec plus d'une dizaine d'événements au programme, les voyageurs pourront faire l'expérience du charme unique de l'Expo.