LESS_ continua a crescer e se prepara para a próxima rodada de financiamento

Breslávia, Polônia, 30 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- 700.000 usuários em todo o mundo se uniram ao LESS_, uma plataforma de internet que opera na Polônia, para vender roupas e acessórios de segunda mão. O aplicativo foi lançado em junho de 2019 e, seis meses depois, obteve 4 milhões de euros na rodada de capital semente. Agora, o LESS_ está se preparando para a próxima rodada de financiamento que será aplicado na expansão para mercados do Leste e do Sul da Europa. O aplicativo se encaixa nas tendências globais mais significativas do consumidor, criando oportunidades para os investidores.

O rápido ritmo de desenvolvimento do LESS_, bem como a utilidade social do modelo de negócios adotado, foram ressaltados pela revista de negócios MyCompany e o aplicativo foi reconhecido como a start-up polonesa de 2020. Mateusz Oleksiuk, CEO, explica: "O LESS_ foi criado porque vimos a necessidade de criar um espaço para amantes conscientes da moda.Juntos, mudamos a abordagem de fazer compras, dando a oportunidade de aproveitar a vida na esteira do minimalismo. Educamos e inspiramos a mudança. Promovemos uma visão consciente do consumo. Na nossa opinião, moda e minimalismo podem caminhar juntos. É uma das tendências globais mais fortes e já estamos nela, criando nossa vantagem global para os nossos investidores. O crescimento do comércio eletrônico durante a pandemia também é uma tendência global que impulsiona o aumento das iniciativas de comércio eletrônico."

A plataforma oferece acesso a milhares de armários virtuais que pertencem a, dentre outros, celebridades, influenciadores, atletas e cantores, que oferecem aos seus fãs acesso fácil aos itens de seus ídolos. Um dos titulares de conta é Robert Lewandowski, o melhor jogador de futebol do mundo de 2020, de acordo com a FIFA, que também é um investidor da empresa que opera a plataforma. Além do jogador do Bayern Munich, a estrutura de acionista também inclui investidores altamente experientes. Krzysztof Pawiński é o Presidente e dono do grupo Maspex, a maior empresa de alimentos da Europa Central e Oriental, Dawid Urban, um valioso anjo de negócios, cofundador e COO do LESS_, Eryk Stankunowicz, editor de longa data da edição Polonesa da Forbes, Cezary Pietrasik, ex-diretor para Europa Central e Oriental do private equity Warburg Pinkus, e também os fundadores da Allegro, maior plataforma de comércio eletrônico nesta região da Europa.

